Кинозал РЦК: Новое кино о блокадном Ленинграде





Впереди очередные длинные выходные и кинозал РЦК призывает провести их за просмотром фильмов на большом экране. Репертуар не так разнообразен, как хотелось бы, но есть на что обратить внимание. Например, на две работы украинских и российских аниматоров – «Никита Кожемяка» и «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Современные мультфильмы способны заинтересовать хорошим уровнем юмора не только юного, но и взрослого зрителя, эти – не исключение.

Картина с названием «Наваждение» у зрителя со стажем тоже вызывает ассоциации с развлекательным жанром. Но ничего общего с комедиями в стиле Леонида Гайдая американский триллер «Наваждение» не имеет. Наоборот, фильм Дениз Ди Нови от начала до конца держит в напряжении, дает не много поводов для улыбок и вообще, зрелище для вдумчивых людей.

Было бы неправильно, если бы в канун такого великого дня как 9 мая, в репертуаре кинозала не оказалось новой картины о Великой Отечественной войне. Такая премьера состоится сегодня в 19.00. О самой трагической странице в истории человечества клецкому зрителю расскажет военный детектив «Три дня до весны». Лента о первой блокадной зиме Ленинграда создана студией «Ленфильм», где умеют снимать фильмы о Великой Отечественной («Небесный тихоход», «Женя, Женечка и Катюша», «Двадцать дней без войны»). В режиссерской работе Александра Касаткина задействованы Евгений Сидихин и Кирилл Плетнев, которые не раз играли в кино советских солдат и справлялись с этим хорошо. Стоит обратить внимание на саундтрек картины (композитор – Антон Лубченко), записанный с участием симфонического оркестра Мариинского театра.