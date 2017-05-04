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Кинозал РЦК: Новое кино о блокадном Ленинграде
05.05.2017 — Новости Культуры | Да новых перамог (Клецк)
Впереди очередные длинные выходные и кинозал РЦК призывает провести их за просмотром фильмов на большом экране. Репертуар не так разнообразен, как хотелось бы, но есть на что обратить внимание. Например, на две работы украинских и российских аниматоров – «Никита Кожемяка» и «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Современные мультфильмы способны заинтересовать хорошим уровнем юмора не только юного, но и взрослого зрителя, эти – не исключение.
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Впереди очередные длинные выходные и кинозал РЦК призывает провести их за просмотром фильмов на большом экране. Репертуар не так разнообразен, как хотелось бы, но...
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