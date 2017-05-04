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Кинозал РЦК: Новое кино о блокадном Ленинграде

05.05.2017 — Новости Культуры | Да новых перамог (Клецк)  
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kinopoisk.ru

Впереди очередные длинные выходные и кинозал РЦК призывает провести их за просмотром фильмов на большом экране. Репертуар не так разнообразен, как хотелось бы, но есть на что обратить внимание. Например, на две работы украинских и российских аниматоров – «Никита Кожемяка» и «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Современные мультфильмы способны заинтересовать хорошим уровнем юмора не только юного, но и взрослого зрителя, эти – не исключение.
Картина с названием «Наваждение» у зрителя со стажем тоже вызывает ассоциации с развлекательным жанром. Но ничего общего с комедиями в стиле Леонида Гайдая американский триллер «Наваждение» не имеет. Наоборот, фильм Дениз Ди Нови от начала до конца держит в напряжении, дает не много поводов для улыбок и вообще, зрелище для вдумчивых людей.
Было бы неправильно, если бы в канун такого великого дня как 9 мая, в репертуаре кинозала не оказалось новой картины о Великой Отечественной войне. Такая премьера состоится сегодня в 19.00. О самой трагической странице в истории человечества клецкому зрителю расскажет военный детектив «Три дня до весны». Лента о первой блокадной зиме Ленинграда создана студией «Ленфильм», где умеют снимать фильмы о Великой Отечественной («Небесный тихоход», «Женя, Женечка и Катюша», «Двадцать дней без войны»). В режиссерской работе Александра Касаткина задействованы Евгений Сидихин и Кирилл Плетнев, которые не раз играли в кино советских солдат и справлялись с этим хорошо. Стоит обратить внимание на саундтрек картины (композитор – Антон Лубченко), записанный с участием симфонического оркестра Мариинского театра.

 
 
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Впереди очередные длинные выходные и кинозал РЦК призывает провести их за просмотром фильмов на большом экране. Репертуар не так разнообразен, как хотелось бы, но...

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