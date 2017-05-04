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Театр эстрады приглашает выпускников на шоу-программу "Последний звонок"

05.05.2017 14:49 — Новости Культуры | БелТА  
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Театр эстрады приглашает выпускников на шоу-программу "Последний звонок"
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный театр эстрады приглашает выпускников попрощаться со школой на концертной шоу-программе "Последний звонок".Атмосфера настоящего выпускного, популярные песни и зажигательные танцы, новые знакомства и поздравления от звезд белорусской сцены - все это ждет гостей театра на концертной программе, посвященной последнему школьному звонку. Выпускников поприветствуют известные артисты: Алексей Хлестов, Ян Маерс, Alen Hit, Napoli, Ольга Плотникова, Ольга Колесникова, Шир, Инга, группы ByCity и PROвокация, Анна Благова, а также балет театра. Незабываемое шоу, которое обещает наполнить выпускников силами и энергией на предстоящие важные испытания, состоится 30 мая. Начало в 18.00.-0-
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Атмосфера настоящего выпускного, популярные песни и зажигательные танцы, новые знакомства и поздравления от звезд белорусской сцены - все это ждет гостей театра...

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