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Многофункциональная площадка в Толочине ждет любителей спорта

05.05.2017 11:30 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
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Многофункциональная площадка в Толочине ждет любителей спорта
Наконец-то после затянувшихся холодов оживает природа, даря всем нам долгожданное тепло. Наступает прекрасная пора для занятий спортом на свежем воздухе.

Полтора года назад предназначенных для этого объектов в Толочине прибавилось — по улице Ленина открыта площадка, построенная на средства Федерации профсоюзов Беларуси. Что сегодня здесь могут предложить для жителей и гостей города? Об этом мы попросили рассказать инструктора-методиста спортивных сооружений спортклуба “Двина” Алексея Шаметько.

— Многофункциональность объекта позволяет заниматься на нем различными видами спорта, из них наибольшей популярностью у толочинцев сегодня пользуется футбол. Желающим поиграть мы предоставляем не только саму площадку, но также мячи и манишки.

Помимо любителей футбола, получить удовольствие от игры на нашем объекте могут и баскетболисты — установлены кольца, имеется необходимый инвентарь. Кроме того, недавно перечень видов спорта, которыми можно позаниматься на площадке, расширился большим теннисом. С этой целью мы приобрели профессиональные ракетки и мячи, закупили сетку.

К слову, нашими услугами могут воспользоваться как отдельные любители спорта, так и организации. В частности, уже заключены договора с райгазом и районом электросетей, работники которых посещают объект дважды в неделю в удобное для них время. При этом стоимость одного часа занятий составляет 10 рублей. Будем рады сотрудничеству и с другими предприятиями и учреждениями района.

Дополнительную информацию можно получить у нас по телефону 8-033-336-56-04 (МТС).

Игорь СНАРОВ.

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Наконец-то после затянувшихся холодов оживает природа, даря всем нам долгожданное тепло. Наступает прекрасная пора для занятий спортом на свежем воздухе. Полтора...

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