МИНСК, 5 мая — Sputnik. Живущий в США белорусский композитор Марк Тайтлер предложил народному артисту Беларуси Анатолию Ярмоленко новую версию песни "Вы шуміце, бярозы".



© Sputnik / Виктор Толочко Ханок озвучил суммы гонораров за "Малиновку"

Социальные сети вторую неделю обсуждают запрет композитором Эдуардом Ханком народным артистам Беларуси Ядвиге Поплавской и Анатолию Ярмоленко исполнять песни его авторства без уплаты гонораров.

В письме артистам Ханок пригрозил обращаться в суд, в случае если они будут исполнять его песни — в том числе, "Малиновку" и "Вы шуміце, бярозы". Теперь эти песни не смогут прозвучать ни на концертах, ни по телевидению, ни в рамках "Славянского базара".

Однако Ярмоленко будет исполнять новую версию песни "Вы шуміце, бярозы" — ее ему предложил Тайтлер. Народный артист принял предложение композитора и пообещал донести до слушателей его версию композиции.

В пятницу в 17:00 гостем радио Sputnik Беларусь станет Эдуард Ханок — композитор расскажет о реакции на его запрет и о дальнейших действиях.