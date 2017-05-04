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Как будет звучать "Вы шуміце, бярозы" без музыки Ханка
05.05.2017 15:49 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мая — Sputnik. Живущий в США белорусский композитор Марк Тайтлер предложил народному артисту Беларуси Анатолию Ярмоленко новую версию песни "Вы шуміце, бярозы".
© Sputnik / Виктор Толочко
Социальные сети вторую неделю обсуждают запрет композитором Эдуардом Ханком народным артистам Беларуси Ядвиге Поплавской и Анатолию Ярмоленко исполнять песни его авторства без уплаты гонораров.
В письме артистам Ханок пригрозил обращаться в суд, в случае если они будут исполнять его песни — в том числе, "Малиновку" и "Вы шуміце, бярозы". Теперь эти песни не смогут прозвучать ни на концертах, ни по телевидению, ни в рамках "Славянского базара".
Однако Ярмоленко будет исполнять новую версию песни "Вы шуміце, бярозы" — ее ему предложил Тайтлер. Народный артист принял предложение композитора и пообещал донести до слушателей его версию композиции.
В пятницу в 17:00 гостем радио Sputnik Беларусь станет Эдуард Ханок — композитор расскажет о реакции на его запрет и о дальнейших действиях.
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Мнение ценителей творчества "Сябров" и Анатолия Ярмоленко разделились из-за новой версии легендарной песни.
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