МИНСК, 5 мая — Sputnik. Популярный певец, член жюри проекта "Ты супер!" Стас Пьеха рассказал о том, почему чаще всего голосует за индивидуальность юных конкурсантов и на какие таланты обращает внимание в первую очередь.

-Что вы чувствуете, когда находитесь на сцене проекта "Ты супер!"?

— Когда я выходил на сцену к ребятам, то чувствовал, как важен для них этот момент. Меня это пугало. Обычно, когда я выхожу на сцену в сольном концерте, все зрители в зале знают, о чем я сейчас буду петь. А выходя на сцену проекта "Ты супер!", я осознаю, что здесь может вообще не оказаться моих поклонников. Перед сценой сидят четыре человека, которые оценивают поющих. Вот я, например, не смог бы полностью расслабиться при таком раскладе.



телеканал НТВ / Sputnik Болеем за Дашу Чернову в проекте "Ты супер!"

- Некоторые ребята выходили на сцену впервые в жизни…

— Это их огромный плюс! Они еще не знают, как работает конкурсный механизм, не пытаются все контролировать. Для некоторых ребят этот проект начинается как сказка. Они впервые выходят на сцену, на них не давит ответственность эфира, соревнования. Но некоторые участники, посмотрев на себя после эфира, зажимались и становились сдержаннее. Это немного лишало их индивидуальности и "детской" лёгкости.

- Считается, что вы самый серьезный член жюри. Вы согласны с этим?

— Мне очень важно полностью проживать песню вместе с исполнителем. Поэтому, возможно, у меня бывает серьезная физиономия. Дети пришли на конкурс, чтоб их поддержали и дали ценные советы. Эти дети особенные, они очень чувствительны ко лжи. Поэтому я стараюсь быть объективным и честным, пусть и не выгляжу добреньким и улыбчивым.

- А бывает так, что вы голосуете за участника не только за его вокальные данные?

— Да, потому что артист — это не только голос. Бывает, что у певца не самый сильный вокал, но узнаваемый тембр, он не самый красивый человек, но притягательный. Есть что-то, чем этот человек запоминается, за что его можно выделить из огромной толпы хорошо поющих людей. В наше время дороже именно индивидуальность. Именно за индивидуальность я чаще всего и нажимаю кнопку. Либо когда по телу бегут мурашки от выступления и возникают настоящие чувства. Это и есть то, чего должен добиваться каждый артист.

- Что бы вы пожелали полуфиналистам проекта "Ты супер!", а также тем, кто уже покинул проект?

© Фото: YouTube/ НТВ Titanium белоруски Даши Черновой на шоу "Ты супер!"

— Я хотел бы пожелать конкурсантам избавиться от ощущения "судьбоносности" их выступления. Они должны понять, что уже прошли огонь и воду на пути в полуфинал. Им нужно теперь просто получать удовольствие от своих выступлений. А тем, кто не прошел дальше, я советую продолжать поиски себя. Забрасывать музыку не нужно, необходимо развиваться дальше, и, в конце концов, вы поймете, победит музыка или нет.

В субботу, 6 мая, в 20.00 на телеканале НТВ и на сайте Sputnik Беларусь состоится трансляция очередного конкурсного шоу "Ты супер!". По итогам предыдущего этапа белорусская конкурсантка Дарья Чернова вышла в полуфинал проекта. Новое выступление Дарьи можно будет увидеть в следующих шоу. Поддержать белорусскую участницу своими голосами зрители могут на сайте Sputnik Беларусь .

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. На старте проекта его участниками стали 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.