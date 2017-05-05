Режиссер Дэвид Линч уходит из большого кино

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Знаменитый кинорежиссер Дэвид Линч заявил, что больше не будет снимать полнометражные фильмы, сообщает издание Sydney Morning Herald .

Последняя полнометражная картина Линча "Внутренняя империя" увидела свет в 2006 году. Трехчасовая драма была снята на ручную цифровую видеокамеру. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале.

"Сначала он не уверен, но потом приходит к решению: он действительно снял свой последний полнометражный фильм. "Да, это так", — говорит он", — пишет издание.

Сам режиссер отметил, что многое изменилось с тех пор, как он снял свой первый фильм в 1977 году — "Голова-ластик". Над картиной Линч работал пять лет. "Так много фильмов не показывают успеха по кассовым сборам, несмотря на то, что это могли быть отличные фильмы, а те вещи, которые оказывались кассовыми, это не то, что я хотел бы делать", — объяснил режиссер.

Ранее стало известно, что Линч работает над долгожданным новым сезоном американского сериала "Твин Пикс". Режиссер снял все 18 часов нового, третьего сезона. Премьера ожидается 21 мая на телеканале Showtime.

Оригинальный сериал "Твин Пикс" транслировался в 1990-1991 годах и представлял собой триллер с элементами мистики. В центре сюжета было убийство школьницы-подростка Лоры Палмер в вымышленном идиллическом городке Твин Пикс. Главную роль следователя, агента ФБР Дейла Купера исполнял Кайл Маклахлен. Пилотный эпизод сериала посмотрели рекордные 34 миллиона зрителей, но к концу второго сезона — который был снят по настоянию зрителей и вопреки первоначальной задумке режиссера — аудитория снизилась до 10 миллионов человек за серию.