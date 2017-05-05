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Народному артисту СССР Владимиру Этушу исполняется 95 лет
06.05.2017 07:30 — Новости Культуры | БелТА
Владимир Этуш6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный актер театра и кино, народный артист СССР Владимир Абрамович Этуш сегодня празднует 95-летие.Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве в еврейской семье. Однако в паспорте указано, что он родился в 1923 году, поэтому артист имеет возможность праздновать юбилей два раза. Отец артиста - Абрам Этуш родом из местечка Глуск Могилевской области, он был владельцем скромного галантерейного производства. Благодаря отцовскому предприятию семья жила в просторной квартире, не знала нужды даже в сложное послереволюционное время. По доносу соседей Абрама Этуша арестовали, и мать будущего артиста - Раиса Этуш - была вынуждена устроиться кассиром в фотоателье.Театром Владимир Этуш увлекся еще в школьные годы. Он любил выступать на вечерах, с удовольствием занимался в кружке художественной самодеятельности, однако в будущем решил стать не актером, а режиссером. Правда, на вступительных экзаменах в ГИТИС возникла неожиданная проблема: оказалось, абитуриент не имеет ни малейшего понятия о профессии. Когда Владимира попросили подготовить письменный план постановки, он растерялся, поскольку ничего об этом не знал. Возвращаясь домой, он заглянул в книжный магазин и случайно обнаружил брошюру "Режиссерский план постановки "Воспитанницы" Островского". Слегка изменив ее текст, Владимир Этуш сдал работу экзаменатору и получил тройку. Естественно, с таким результатом не могли принять в ГИТИС. Однако будущему артисту повезло: режиссер Театра им. Е.Б.Вахтангова Рубен Симонов устроил его вольнослушателем на первый курс Театрального училища имени Щукина.В 1941 году Владимир Этуш ушел добровольцем на фронт и был зачислен в стрелковый полк. Он участвовал в боях на территории Осетии и Украины, освобождал Ростов-на-Дону. На третьем году войны старший лейтенант Этуш был тяжело ранен и комиссован со второй группой инвалидности. Среди его боевых наград - орден Красной звезды, а также различные медали.В 1944 году Владимир Этуш продолжил учебу на последнем курсе Щукинского училища, после чего получил предложение от театра имени Е.Б.Вахтангова. Театральную карьеру молодой артист совмещал с преподаванием в родном училище: работал ассистентом педагога по актерскому мастерству.Как на театральных подмостках, так и в кино Владимир Этуш прославился благодаря блестящему исполнению характерных, комедийных персонажей. Его главный талант - умение создать яркий характер даже из небольшой роли. Творческая биография артиста насчитывает десятки незабываемых сценических образов: слуга Лаунс в шекспировской комедии "Два веронца", Бригелла в "Принцессе Турандот", Блендербленд в пьесе Бернарда Шоу "Миллионерша", Журден в "Мещанине во дворянстве" и многие другие.В кинематограф Владимир Этуш пришел, когда ему было уже 30 лет. Он дебютировал в 1953 году в фильме "Адмирал Ушаков". Настоящий успех и любовь зрителей принесла актеру роль товарища Саахова в знаменитой комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", которая вышла на экраны в 1966 году. Сыграть колоритного героя Владимиру Этушу помог его личный опыт: когда-то во время службы в Закавказье он проникся местной культурой, перенял говор и акцент жителей гор. Во время съемок артист часто увлекался, импровизировал и режиссер нисколько не сдерживал его. Наверное, именно поэтому искрометные реплики товарища Саахова разобрали на цитаты.После звездной роли у Гайдая на Владимира Этуша посыпались предложения: актер снялся в фильмах "Двенадцать стульев", "Старая, старая сказка", "Иван Васильевич меняет профессию", "31 июня", "По улице комод водили". Артисту прекрасно удавались и "сказочные" роли: он сыграл Карабаса-Барабаса в "Приключениях Буратино", короля Гастона в "Ослиной шкуре", Али-Бабу Евстюгнеева в фильме "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил".В 1976 году Владимир Этуш стал профессором кафедры актерского мастерства, а с 1987 по 2003 год занимал пост ректора Щукинского училища, после чего был назначен художественным руководителем учебного заведения. В 1971 году актеру было присвоено звание народного артиста РСФСР, а в 1984 году - народного артиста СССР. В настоящее время он является академиком Российской академии кинематографических искусств "Ника".-0-
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Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве в еврейской семье. Однако в паспорте указано, что он родился в 1923 году, поэтому артист имеет возможность праздновать...
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