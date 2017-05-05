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Акция "Ночь в музее" пройдет в Каменецкой башне
06.05.2017 08:35 — Новости Культуры | БелТА
6 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В филиале Брестского областного краеведческого музея "Каменецкая башня" сегодня пройдет акция "Ночь в музее", посвященная Году науки, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая научно-методическим отделом музея Жанна Обламская.Мероприятие носит название "Для знатоков и не только". Организаторы предлагают посетителям проверить свой уровень эрудиции и поучаствовать в игре, чем-то напоминающей "Форт Боярд". На каждом из пяти ярусов старинной башни разместятся мини-выставки, посвященные определенной науке, известным открытиям. Останавливаясь там, участникам необходимо выполнить каверзные задания. За правильный ответ начисляются баллы. Победители смогут подняться на верхушку башни, встретиться с Мудрецом и взглянуть на Каменец с высоты птичьего полета. В режиме нон-стоп игра будет длиться 4 часа. Завершат вечер показательное выступление команды МЧС и файер-шоу.Жанна Обламская отметила, что в нынешняя акция "Ночь в музее" в краеведческом музее и его филиалах пройдет под знаком Года науки. Так, 13 мая в "Берестье" состоится интеллектуальная игра "Мозгобойня". Любителям головоломок предстоит ответить на вопросы об истории Бреста и Беларуси, будут затронуты темы научных открытий. Победители баттла смогут спуститься в древний раскоп и сфотографироваться на фоне мостовой XIII века. Это мероприятие будет последним, перед тем как археологический музей закроется на реконструкцию.Здание областного краеведческого музея "научная ночь" окутает 20 мая. В каждом экспозиционном зале будут созданы стилизованные арт-площадки. Они будут посвящены археологии, истории, реставрации, химии, биомеханике, робототехнике, астрономии. Например, маленькие и взрослые посетители узнают, как из конструктора LEGO смастерить двигающегося робота. Организаторы обещают множество других сюрпризов.-0-
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Мероприятие носит название "Для знатоков и не только". Организаторы предлагают посетителям проверить свой уровень эрудиции и поучаствовать в игре, чем-то...
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