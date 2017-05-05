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Вечер интуитивного танца проведут в Витебске
06.05.2017 08:43 — Новости Культуры | БелТА
6 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Вечер интуитивного танца "Путешествие в глубину" пройдет в Витебске 7 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.Горожанам предложат попробовать новый формат свободного движения - танцевальную медитацию. "Это удивительно дружественное пространство, где люди танцуют ради того удовольствия, которое способен дарить танец без ограничений. Здесь нет правил, как двигаться, а можно и нужно руководствоваться теми ощущениями, которые есть внутри в данный момент. Это путешествие вглубь себя, где мы позволяем случиться тому танцу, который доступен только нам, является нашим уникальным выражением творческой энергии и жизни", - пояснила организатор и ведущий мероприятия, создатель студии танца и движения "Поток" Варвара Барсукова. Девушка является опытной танцовщицей, хореографом, перформером. Она около 10 лет исследует влияние танцевальной импровизации на тело и сознание движущегося. "Протанцевать" каждую часть тела, научиться лечебному дыханию, окунуться в пять музыкальных ритмов и послушать тишину можно будет в битлз-клубе "Чердачок" по предварительной записи. Завершит танцевальное путешествие дегустация этнического напитка мате. Проведет сие действо опытный организатор церемоний матепития Ян Станкевич.-0-
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Горожанам предложат попробовать новый формат свободного движения - танцевальную медитацию.
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