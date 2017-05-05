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"Фальклорную талаку" проведут 21 мая в Борисове

06.05.2017 08:53 — Новости Культуры | БелТА  
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6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной фестиваль фольклорного искусства "Фальклорная талака" пройдет в Борисове 21 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе традиционного искусства Минского областного центра народного творчества (МОЦНТ)."В фестивале примут участие 28 коллективов из 14 районов Минской области. Среди них аутентичные группы, которые обладают манерой исполнения песенного фольклора, а также детские танцевальные коллективы, занимающиеся преемственностью местных традиций", - отметили в МОЦНТ.Мастера народного творчества представят традиционные ремесленные изделия своего района, продемонстрируют древние технологии. Фестивальное действо пройдет на двух площадках - песенной и танцевальной. Лучшие коллективы будут награждены специальными дипломами и ценными подарками.Организаторы также запланировали проведение конкурса бытового танца "Минская кадриль". "Кадриль - парный танец, зародившийся в среде английских крестьян. Потом он перешел в салоны Франции, из которых распространился по разным странам мира, сохранил исторические черты, и приобрел региональные особенности, - напомнили собеседники. - Таким образом, получался сложный, разнообразный и красивый танец, в котором каждая пара могла проявить свою индивидуальность и одновременно почувствовать себя частичкой общего круга танцоров".В конкурсе примут участие танцевальные коллективы и пары из Минской области, почетные гости из Борисова и Минска. Они продемонстрируют лучшие образцы традиционных танцев центрального региона. За звание лучших танцоров поспорят почти 60 танцевальных пар в шести возрастных группах.Для гостей праздника, который развернется на площади 900-летия Борисова, будут работать игровые площадки. Желающие смогут научиться белорусским бытовым танцам во время мастер-классов.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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