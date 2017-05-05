Жигалкович: я молодой клипмейкер, который однажды выиграл Евровидение

В канун "Евровидения" корреспондент Sputnik Светлана Лицкевич поговорила с Алексеем Жигалковичем о музыке и о жизни. А заодно и узнала, что предсказывает юный победитель европейского музыкального конкурса насчет выступления Naviband на "Евровидении".

Понял, что такой жизни не хочу

Алексей Жигалкович заканчивает учебу в Белорусской академии искусств. Скоро он защитит диплом по специальности "режиссер экранного искусства". В активе у молодого режиссера несколько "коротких метров" и музыкальные клипы, в которых отлично сочетается его музыкальность и режиссерский взгляд на мир.

— Не раз приходилось слышать после очередного провала Беларуси на "Евровидении", что не будет у нас высоких баллов до тех пор, пока не вырастут наши юные звезды — Ксения Ситник и Алексей Жигалкович, победившие на детском конкурсе, и не принесут нам победу на взрослом. Но вы выросли и больше не поете… Как так?

— Однажды я понял, что не хочу этого на всю жизнь. После "Евровидения" в серьезных конкурсах я больше не участвовал — во-первых, потому, что во многих из них я уже успел "отметиться" — "Золотой цехин" в Италии, "Славянский базар" в Витебске, "Песня-магия" в Болгарии, а во-вторых, мне пришлось серьезно поработать как исполнителю. Было года полтора очень активных гастролей, поездок, выступлений. Попробовав исполнительского хлеба, я понял, что не хотел бы заниматься этим всю жизнь. Я не очень публичный человек. Тем более что меня тянуло снимать. Я этим заболел еще в школе, там мы снимали первые сюжеты на школьные произведения. Когда я услышал, что в Минске появилась частная киношкола Андрея Полупанова — не раздумывая в нее записался. С первых же занятий я понял — это мое. Я видел себя в этом, это мне нравилось, я этим горел. Меня так захватило, что я увлечен этим до сих пор. Сейчас я заканчиваю БГАИ, делаю заказы как частный клипмейкер, фильммейкер.

Все не зря

— И что же — опыт "Евровидения" оказался напрасным?

— Никакой опыт не бывает напрасным. Он пригодился мне в моей нынешней работе. Сейчас я снимаю клипы тем, с кем когда-то участвовал в конкурсе. Меня находят ребята, с которыми мы пели. Они предлагают сделать для них клипы, организовать какие-то съемки. И то, что у меня есть исполнительский опыт, сильно помогает — я понимаю, что такое ритм, композиция, я чувствую, как будет наиболее гармонично. Клип, который мы сняли для Кирилла Ермакова — он участвовал в отборочном туре "Евровидения" — неплохо разошелся в соцсетях, бэкстейдж клипа показали в дневниках "Евровидения". И после этого предложений стало много — за три месяца я снял сразу шесть клипов. Начинал со своей зеркальной камеры, постепенно стал переходить на серьезную технику, на профессиональную кинокамеру, собрал свою команду.



CC BY-SA 3.0 / Serge Serebro / Алексей Жигалкович В свою победу на "Евровидении" в Роттердаме Алексей Жигалкович поверил не сразу

А "Евровидение" меня, конечно, поддерживает до сих пор. И даже сейчас — я не просто молодой клипмейкер, я молодой клипмейкер, который однажды выиграл "Евровидение". Я не просто студент, а человек, который чуть больше разбирается в музыке и эстраде.

Впрочем, нельзя сказать, что я зациклен только на клипах. Стараюсь использовать любую возможность: принимал участие в съемках "Party-Zan фильм" Андрея Курейчика, тизер и трейлер к фильму — моих рук дело, работаю в продюсерской группе реалити-шоу "Город". Словом, стараюсь использовать любую возможность получать знания и нарабатывать опыт. Ведь как я уже говорил — никакой опыт не бывает напрасным.



© Sputnik / Виктор Толочко Naviband: каждому артисту надо пройти через "Евровидение"

Все надо пробовать

— А нынешнее "Евровидение" смотреть будете?

— Конечно. Я его стараюсь не пропускать — пристально слежу за всем, что там происходит. Хотя смотрю я его, наверное, немного по-другому, оцениваю все-таки его не как обычный зритель.

— Прогнозы делаете? На кого бы из участников нынешнего конкурса поставили?

— Для меня этот конкурс, не смотря ни на что, остается загадкой. Предугадать, кто выиграет на этот раз, невозможно. Не зря же прогнозы букмекеров не сбываются — они могут определить сильнейших, но угадать расстановку мест не удается. Сложно предугадать, что выстрелит.

— Как вы оцениваете перспективы наших участников?

— Я очень радовался, когда Naviband победили в отборочном туре. И если бы мы не попробовали такой формат, то я не знаю, через сколько лет могла бы быть еще такая попытка. Их номер прекрасно представит нашу страну оригинальной, непохожей и запоминающейся музыкой. А как все повернется — предсказать не берусь, ведь это конкурс, который надо пробовать…

— А когда сам выступал на сцене "Евровидения", верил в победу?

© Фото: Евгений Перлин Визитку для Naviband на "Евровидение" снимали в Минске и Мире

— Не верил. До последнего. Я до сих пор не понимаю, как это произошло. Впрочем, нельзя сказать, что я сильно переживал. Тогда, ребенком, я просто получал удовольствие от участия. Старался все сделать четко, как учили педагоги, хореографы. Мы просто сделали все хорошо. Ну и все. Почему я победил? Ответа у меня нет до сих пор. Поначалу казалось, что все это происходит не со мной. Тем более что мы всего на 1 балл опередили участников из Армении. Если бы пришлось выступать сейчас, наверное, переживал бы больше, стресса было бы больше. А тогда меня значительно больше занимало, что в грин-руме у нас была Sony PlayStation. Всем "головняком", организационными вопросами занимались взрослые.

— Могли бы сейчас рискнуть и снова попробовать спеть на "Евровидении"?

— Если бы можно было попробовать и забыть — может и рискнул бы. Это хороший опыт для любого артиста. Но на это надо потратить со всеми подготовками, отборами, не меньше года жизни. Моя нынешняя профессия поглотила меня с головой — пока нет времени и возможности даже подумать об этом. Сейчас я больше смотрю "Евровидение" как режиссер, чем как музыкант.