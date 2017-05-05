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Летом на Вилейском водохранилище планируют провести масштабный Open Air электронно-танцевальной музыки. Быть ли данному фестивалю?
06.05.2017 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)
Этим летом планируется организовать масштабный Open Air электронно-танцевальной музыки (EDM) от команды Owly с огромным количеством развлечений на берегу Вилейского водохранилища. Такая информация размещена в соцсети «ВКонтакте».
Сцена с самыми разнообразными спецэффектами (лазеры, ламповые головы, парогенераторы, огненные пушки и т.д.). Также на протяжении фестиваля будут доступны отдельные зоны для отдыха, в том числе будет организован палаточный городок.
Данный фестиваль организовывается с целью привлечения молодёжи к EDM (электронно-танцевальной музыки) культуре.
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Летом на Вилейском водохранилище планируют провести масштабный Open Air электронно-танцевальной музыки. Быть ли данному фестивалю?
Этим летом планируется организовать масштабный Open Air электронно-танцевальной музыки (EDM) от команды Owly с огромным количеством развлечений на берегу Вилейского...
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