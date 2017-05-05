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Ален Делон осенью завершит кинокарьеру
06.05.2017 11:20 — Новости Культуры | Tut.by
Французский актер Ален Делон заявил, что завершает свою кинокарьеру осенью после съемок в картине режиссера Патриса Леконта. Об этом сообщило бельгийское информационное агентство
«Это будет мой самый последний фильм: как боксер не хочет драться сверх меры, так и я не хочу сниматься в лишней ленте», — приводит оно слова 81-летнего актера. Как рассказал Делон, последняя кинокартина — это любовная история, в которой герой его возраста случайно встречается с 50-летней женщиной. Роль пассии исполнит Жюльет Бинош.
Актер отметил, что хотел бы сняться вместе с Софи Марсо, однако у нее есть другие планы.
В последний раз Делон появлялся на экранах почти 10 лет назад в фильме «Астерикс на Олимпийских играх» (2008).
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Французский актер Ален Делон заявил, что завершает свою кинокарьеру осенью после съемок в картине режиссера Патриса Леконта. Об этом сообщило бельгийское...
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