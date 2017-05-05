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Скалолазы для овцы, орангутан-альбинос и новорожденные медвежата. Лучшие видео Reuters о животных

06.05.2017 11:56 — Новости Культуры | Tut.by  
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Агенство Reuters собрало свои лучшие видео за недавнее время, посвященные животным.

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Открыть/скачать видео (6.05 МБ)

Первый сюжет посвящен необычной игре морского льва, свидетелями которой стали посетители зоопарка в Сент-Луисе. Морской лев, словно загипнотизированный, следовал за мобильным телефоном одного из гостей. По словам автора видео, зверь проявлял большой интерес к проходящим мимо людям.

Героиней второго сюжета стала крупная овца, которое свалилась в узкую расщелину глубиной пять метров среди утесов Западного Йоркшира в Англии. Животное заметила группа скалолазов и вызвала спасателей. На место прибыла команда пожарных в составе 10 человек. С помощью строп и веревок они вытащили овцу на поверхность и нарекли ее Долли.

Третий отрывок посвящен редчайшему орангутану-альбиносу, которого спасли индонезийские защитники животных. Его содержали в неволе на острове Калимантан. Пятилетнюю самку со светлой шерстью и ярко-голубыми глазами обнаружили в клетке у одного из местных жителей. Волонтеры отметили, что им впервые попадается животное столь необычного окраса.

Четвертый фрагмент видео самый позитивный. 16-летняя медведица по кличке Лия родила двойню 26 апреля в австралийском парке морских животных Sea World. Каждый из детенышей весит около 600 граммов, рост примерно 15 сантиметров.

 
 
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Агенство Reuters собрало свои лучшие видео за недавнее время, посвященные животным.

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