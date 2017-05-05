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Программа праздничных мероприятий ко дню Победы в клубных учреждениях Могилевского района
06.05.2017 — Новости Культуры | Прыдняпроўская ніва (Могилёв)
Героико-патриотическая акция «Спасибо за Победу!», аг.Полыковичи, на дому.
5-12 мая
Выставка рисунков «День Победы», Княжицкий СК.
6 мая
Митинг. Литературно-музыкальная композиция «Восславим подвиг на века», аг.Речки.
Концертная программа «Победный майский день весны», Сухаревский СК.
7 мая
Концерт «Музыка победной весны», аг.Кадино.
8 мая
Митинг «Ожившая память», памятник аг.Полыковичи.
Литературно-музыкальная композиция «Поле памяти», Межисетский СДК.
Митинг «А завтра была война», аг.Махово, возле памятника.
Литературно-музыкальный вечер «Не гаснет памяти свеча, поклон вам, дорогие ветераны», Маховский КСЦ.
Концертные программы на дому для ветеранов «День добра, любви и понимания», аг Вейно.
Митинг-реквием «Память хранят живые», аг. Романовичи, у памятника неизвестному солдату.
9 мая
Литературно-музыкальная композиция «Свет Победы», Дашковский СДК.
Литературно-музыкальная композиция «Прайсці да вечнага агню», Брылевский СДК.
Концертная программа «Никто не забыт, ничто не забыто», Грибановский СДК.
Митинг. Праздничный концерт «Песни Великой Победы», д.Никитиничи.
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5-8 мая Героико-патриотическая акция «Спасибо за Победу!», аг.Полыковичи, на дому. 5-12 мая Выставка рисунков «День Победы», Княжицкий СК. 6 мая Митинг....
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