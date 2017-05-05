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Программа праздничных мероприятий ко дню Победы в клубных учреждениях Могилевского района

06.05.2017 — Новости Культуры | Прыдняпроўская ніва (Могилёв)  
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5-8 мая

Героико-патриотическая акция «Спасибо за Победу!», аг.Полыковичи, на дому.

5-12 мая

Выставка рисунков «День Победы», Княжицкий СК.

6 мая

Митинг. Литературно-музыкальная композиция «Восславим подвиг на века», аг.Речки.

Концертная программа «Победный майский день весны», Сухаревский СК.

7 мая

Концерт «Музыка победной весны», аг.Кадино.

8 мая

Митинг «Ожившая память», памятник аг.Полыковичи.

Литературно-музыкальная композиция «Поле памяти», Межисетский СДК.

Митинг «А завтра была война», аг.Махово, возле памятника.

Литературно-музыкальный вечер «Не гаснет памяти свеча, поклон вам, дорогие ветераны», Маховский КСЦ.

Концертные программы на дому для ветеранов «День добра, любви и понимания», аг Вейно.

Митинг-реквием «Память хранят живые»,  аг. Романовичи, у памятника неизвестному солдату.

9 мая

Литературно-музыкальная композиция «Свет Победы», Дашковский СДК.

Литературно-музыкальная композиция «Прайсці да вечнага агню», Брылевский СДК.

Концертная программа «Никто не забыт, ничто не забыто», Грибановский СДК.

Митинг. Праздничный концерт «Песни Великой Победы», д.Никитиничи.

 
 
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5-8 мая Героико-патриотическая акция «Спасибо за Победу!», аг.Полыковичи, на дому. 5-12 мая Выставка рисунков «День Победы», Княжицкий СК. 6 мая Митинг....

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