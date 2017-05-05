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Тосканская компания будет делать вино Dimon

06.05.2017 14:43 — Новости Культуры | Tut.by  
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Итальянская компания ColleMassari планирует выпускать для продажи в России вино Dimon и уже подала заявку на регистрацию бренда в Роспатент, сообщает агентство «Москва».


Дмитрий Медведев. Фото: government.ru

По мнению президента Первой патентной компании Анатолия Аронова, вино может выйти на рынок лишь через несколько лет. «Тем не менее вино такой известной винодельческой компании, которая известна такими винами как ColleMassari и Grattamacco, будет безусловно популярно в России. Возможно, вино будет выходить эксклюзивной коллекцией, для подарков в том числе и руководству страны», — заявил эксперт.

Совладельцами компания ColleMassari являются брат и сестра Мария Ирис и Клаудио Типа. Им принадлежат два хозяйства в Тоскане.

За свой бренд итальянцы явно должны благодарить российского опозиционного политика Алексея Навального. В начале весны этого года Фонд борьбы с коррупцией выпустил фильм-расследование «Он вам не Димон». В фильме шла речь о недвижимости премьер-министра России Дмитрия Медведева. В фильме, в том числе, говорилось, что приближенные Медведева имеют виллу и виноградник в Тоскане.

 
 
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Итальянская компания ColleMassari планирует выпускать для продажи в России вино Dimon и уже подала заявку на регистрацию бренда в Роспатент, сообщает агентство "Москва".

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