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Тосканская компания будет делать вино Dimon
06.05.2017 14:43 — Новости Культуры | Tut.by
Итальянская компания ColleMassari планирует выпускать для продажи в России вино Dimon и уже подала заявку на регистрацию бренда в Роспатент,
По мнению президента Первой патентной компании Анатолия Аронова, вино может выйти на рынок лишь через несколько лет. «Тем не менее вино такой известной винодельческой компании, которая известна такими винами как ColleMassari и Grattamacco, будет безусловно популярно в России. Возможно, вино будет выходить эксклюзивной коллекцией, для подарков в том числе и руководству страны», —
Совладельцами компания ColleMassari являются брат и сестра Мария Ирис и Клаудио Типа. Им принадлежат два хозяйства в Тоскане.
За свой бренд итальянцы явно должны благодарить российского опозиционного политика Алексея Навального. В начале весны этого года Фонд борьбы с коррупцией
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Итальянская компания ColleMassari планирует выпускать для продажи в России вино Dimon и уже подала заявку на регистрацию бренда в Роспатент, сообщает агентство "Москва".
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