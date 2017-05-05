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Фильм "Стражи Галактики. Часть 2" будет успешнее первой части

06.05.2017 15:15 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мая — Sputnik. Фильм "Стражи Галактики. Часть 2" станет успешнее первой части франшизы по кассовым сборам, если картина сохранит текущие темпы в мировом прокате.

"Стражи Галактики. Часть 2" — фантастическая лента студий Disney и Marvel, ее сюжет рассказывает о команде бывших преступников, спасающих Вселенную.

Фильм "Стражи Галактики. Часть 2" будет успешнее первой части
© Фото: Disney
Долго ждали: фильм "Стражи галактики 2" вышел в прокат

Мировая премьера картины состоялась еще в конце апреля, в Беларуси и России "Стражи Галактики. Часть 2" вышли на неделю позже, однако на всех рынках лента возглавляет рейтинг по сборам.

Так, в первую неделю фильм собрал в мире более 160 миллионов долларов, хотя на многих ключевых рынках он так и не вышел. Этот показатель значительно выше, чем у первых "Стражей Галактики". Если фильму удастся сохранить текущие темпы, мировые сборы к концу проката превысят 800 миллионов долларов.

Успеху "Стражей Галактики" способствуют и положительные отзывы: зрители впечатлены как самой лентой, так и сценами после титров, хорошо отзываются о фантастике и кинокритики.

По итогам текущей недели "Стражи Галактики" возглавят кинопрокат в СНГ — причем сборы в постсоветских странах у фильма сопоставимы с первым уик-эндом "Форсажа 8", который уже заработал в мире более миллиарда долларов.

Первые "Стражи Галактики" вышли на экраны в 2014 году и стали одним из самых популярных фильмов о супергероях от MARVEL. Кассовые сборы фантастической комедии перевалили за 773 миллиона долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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В первую неделю после мировой премьеры фантастическая комедия заработала в прокате более 160 миллионов долларов.

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