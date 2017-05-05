Главная задача толочинских связистов — обеспечить всех разнообразными услугами, исходя из широких возможностей современных технологий



На фронтоне Военной академии связи в Санкт-Петербурге выбита надпись: “Связь как воздух. Ее не замечают, когда она есть. Все задыхаются, когда ее нет”.

ИСТОКИ

Более того, ученые говорят сегодня об информационном обществе, в которое вступил мир в конце 20 века. Подумать только, вроде бы совсем недавно, в 1897 году, Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи, а сегодня мы всерьез разговариваем о квантовых компьютерах, искусственном интеллекте, управляем космическими аппаратами за миллионы километров от планеты Земля…

В нашем районе электрическая связь начиналась, наверное, с телеграфной станции, построенной в Толочине в начале 20 века. Во всяком случае, в 1916 году она уже числится в перечне административных учреждений нашего города и год от года расширяет свои возможности. Так уже в 1925 году, в интересах обеспечения потребностей населения, райисполком счел возможным увеличить время ее работы с 6 до 12 часов.

Параллельно шло становление радио и телефонной связи в районе. В 1935 году, к примеру, в райисполкоме был заслушан отчет заведующего радиоузлом Толочина товарища Альхимовича по этим вопросам. Было отмечено, что только в тот год вместо запланированных 110 радиоточек связисты ввели в строй 119. А сколько их сдали в эксплуатацию в предыдущие годы?! Не говоря уж о системе подземной кабельной связи, проложенной в интересах центральных органов власти и обороны страны.

УСКОРЕНИЕ

— Но особенно бурное развитие коммуникационные системы получили в послевоенные годы, — отмечает начальник Толочинского районного узла электрической связи Олег Игоревич Павлов. — В середине 50-х годов связисты получили в свое распоряжение современные для своего времени автоматические координатные станции, воплотившие в себе передовые разработки отечественных ученых. К слову, еще три года назад в районе их было 15. Сегодня одна. В этом году мы и ее демонтируем.

— 60 лет в строю… Чем они взяли?

— Каждая подобная станция обеспечивала сотни абонентов района. Связь пришла не только в промышленные и государственные учреждения, но и в наши дома и квартиры. Правда, очереди на телефон тогда были очень большие. Люди годами ждали его установки. Технические возможности этих станций, увы, при всех их достоинствах не обеспечивали всех потребностей населения. К тому же они весьма дорогие и энергоемкие.

Но все изменилось в начале 21 века. В массовое пользование стали стремительно внедряться поистине удивительные технологии, в корне изменившие все коммуникационные системы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

— Интернет, компьютер, новые электронные станции, различные виды телевидения, мобильники…

— Привычные сегодня слова, не так ли? Только нужно учесть, что перешли мы в районе на все эти виды связи в самые сжатые сроки. Кто сегодня помнит об очередях на телефон? Наверное, только ветераны. Принципиальным образом изменились и обязанности наших специалистов. Сегодня мы обеспечиваем население района не только различными видами телефонной связи, но и скоростным интернетом, интерактивным телевидением, реализуем программу “Умный дом”, строим сети PON…

— Минуточку. А это что такое?

— Оптико-волоконные системы, на которых строится современная связь, позволяют передавать огромный поток информации без многочисленных переключателей, переходных систем, скруток и муфт, что значительно улучшает качество звука и картинки на наших телеэкранах и мониторах. Это и есть система PON.

— Ну и как она реализуется?

— Все многоквартирные дома г. п. Коханово уже переведены на нее. В Толочине все работы завершаем в этом году. Осталось совсем немного.

— Ну а дальше что? Чем заниматься будете?

— Работы у связистов всегда хватает. К примеру, в течение нескольких лет мы устанавливали в районе новые электронные телефонные станции. Рядом с ними для пользователей интернета и интерактивного телевидения развернули узлы СПД (система передачи данных). Казалось, все. В этом направлении и будем двигаться дальше. Но, оказалось, через них можно предоставлять и телефонную связь. Следовательно, необходимость в электронных станциях отпала.

— Будете их демонтировать?

— Конечно. Зачем тратить средства на “старую” технику, если экономичные, миниатюрные узлы СПД обеспечивают все наши потребности. Хотя жалко, конечно. Столько труда в них вложили…

ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

— Что дальше нам ждать от электрической связи? Объемного изображения, полного погружения в виртуальный мир?

— Современные технологии развиваются настолько стремительно, что ответить вам, с чем завтра будем дело иметь, в принципе невозможно.

— Осторожничаете, Олег Игоревич. Трехмерные виртуальные фигуры уже реальность. Наверное, вопрос времени, когда они придут в наши дома и квартиры. Специалисты в этой области утверждают: сегодня мы посылаем за тысячи километров свое плоское изображение на экран монитора, завтра будем воспроизводить его в трехмерном виртуальном пространстве. И адресат будет ощущать его рядом с собой, как присутствие реального человека. Жмут же сегодня люди руки друг другу через океан с помощью специальной перчатки. Или погружаются в виртуальный мир с помощью специального шлема, получая соответствующие физические ощущения.

— У нас и без подобной перспективы работы достаточно. Главная задача узла связи сегодня — улучшить качество обслуживания населения, обеспечить всех желающих самыми разнообразными услугами, исходя из широких возможностей современных коммуникаций. К слову, на сегодняшний день в районе мы уже подключили около 12 тысяч абонентов всех видов электрической связи, свыше 6300 пользователей интернета, 7200 абонентов интерактивного телевидения. Не скрою, нарекания в наш адрес от этой огромной армии потребителей все еще есть. Каждое из них мы рассматриваем, анализируем и принимаем все необходимые меры, чтобы наш клиент не страдал.

— Клиент всегда прав?

— Если он даже не прав, все равно прав. Значит, работая с ним, мы что-то ему не так разъяснили, чему-то не научили…

— Понимаю, хвалить себя — дурной тон. Но, между тем, многие ваши сотрудники регулярно поощряются Витебским филиалом и головной структурой РУП “Белтелеком”. Значит, есть за что?

— Специалисты у нас на узле связи трудятся замечательные. Все как один профессионалы самой высокой пробы. Я от всей души благодарю их за самоотверженный труд и поздравляю с наступающим праздником. Мира и процветания вам, дорогие друзья, успехов в работе и жизни.

Михаил КОРОЛЕВ.

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