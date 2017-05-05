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От шествия до фейерверка: программа мероприятий 9 мая в Толочине
06.05.2017 10:33 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
8 МАЯ
15.30 — 19.00, участок с 19-го по 24-й километр автодороги Р19 Толочин — Крупки — открытые областные соревнования по велосипедному спорту.
9 МАЯ
8.30, памятники жертвам фашизма в д. Матиево и а/г Райцы, братская могила в парке “Юзефполье” в г. Толочине — митинги “Памяти погибших”, возложение венков и цветов к монументам и памятникам воинам-освободителям.
9.30 — торжественное шествие трудовых коллективов, общественности от площади 40 лет Октября к памятнику “Освобождение” в г. Толочине.
10.00, памятник “Освобождение” — митинг и возложение цветов и венков.
10.00 — 13.00, историко-краеведческий музей — выставка “Небесные защитники Отечества”.
10.30 — 13.00 — открытые областные соревнования по велосипедному спорту по улицам города.
11.00, городской сквер по улице Ленина — детская игровая программа.
11.00 — 13.00, площадка возле Центра культуры и народного творчества — выставка-продажа изделий районного Дома ремесел “Город мастеров”.
12.00, городской сквер по улице Ленина — литературно-музыкальная композиция “Встреча друзей”.
12.00, стадион “Мелиоратор” — товарищеский матч по футболу между ФК “Нива” (Толочин) и ФК “Хомячки” (Толочинский район).
12.00 — 15.00, стадион “Мелиоратор” — спортивная программа для всех желающих: турнир по настольному теннису, сеанс игры в шашки и шахматы, стрельба из пневматической винтовки (победителям предусмотрены призы), катание на лошадях верхом и в бричке.
17.00, городской сквер по улице Ленина — детская игровая программа.
19.00 — 21.00, открытая сценическая площадка по улице Ленина — театрализованное представление и праздничный концерт.
21.00 — 23.00, открытая сценическая площадка по улице Ленина — танцевальная программа.
22.50, открытая сценическая площадка по улице Ленина — праздничный фейерверк.
9 мая с 8.45 до 13.00 будет частично перекрыто движение автотранспорта по городу Толочину. Движение автобусов по городским маршрутам будет осуществляться от автостанции до железнодорожного вокзала и обратно согласно
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