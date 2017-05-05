От шествия до фейерверка: программа мероприятий 9 мая в Толочине



9 мая состоится празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этот день, а также накануне, 8 мая, в Толочине пройдут следующие мероприятия:

8 МАЯ

15.30 — 19.00, участок с 19-го по 24-й километр автодороги Р19 Толочин — Крупки — открытые областные соревнования по велосипедному спорту.

9 МАЯ

8.30, памятники жертвам фашизма в д. Матиево и а/г Райцы, братская могила в парке “Юзефполье” в г. Толочине — митинги “Памяти погибших”, возложение венков и цветов к монументам и памятникам воинам-освободителям.

9.30 — торжественное шествие трудовых коллективов, общественности от площади 40 лет Октября к памятнику “Освобождение” в г. Толочине.

10.00, памятник “Освобождение” — митинг и возложение цветов и венков.

10.00 — 13.00, историко-краеведческий музей — выставка “Небесные защитники Отечества”.

10.30 — 13.00 — открытые областные соревнования по велосипедному спорту по улицам города.

11.00, городской сквер по улице Ленина — детская игровая программа.

11.00 — 13.00, площадка возле Центра культуры и народного творчества — выставка-продажа изделий районного Дома ремесел “Город мастеров”.

12.00, городской сквер по улице Ленина — литературно-музыкальная композиция “Встреча друзей”.

12.00, стадион “Мелиоратор” — товарищеский матч по футболу между ФК “Нива” (Толочин) и ФК “Хомячки” (Толочинский район).

12.00 — 15.00, стадион “Мелиоратор” — спортивная программа для всех желающих: турнир по настольному теннису, сеанс игры в шашки и шахматы, стрельба из пневматической винтовки (победителям предусмотрены призы), катание на лошадях верхом и в бричке.

17.00, городской сквер по улице Ленина — детская игровая программа.

19.00 — 21.00, открытая сценическая площадка по улице Ленина — театрализованное представление и праздничный концерт.

21.00 — 23.00, открытая сценическая площадка по улице Ленина — танцевальная программа.

22.50, открытая сценическая площадка по улице Ленина — праздничный фейерверк.

9 мая с 8.45 до 13.00 будет частично перекрыто движение автотранспорта по городу Толочину. Движение автобусов по городским маршрутам будет осуществляться от автостанции до железнодорожного вокзала и обратно согласно расписанию движения автобусов в воскресенье.

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