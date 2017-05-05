Не только День Победы. Куда пойти в Гродно в первые майские выходные

В очередные длинные выходные гродненцы могут не только ометить День Победы, но и открыть велосипедный сезон, узнать больше об использовании льна, послушать питерских электронщиков или побывать на турнире рыцарей.

Где: Галерея «Крыга», ул. Советская, 3 Когда: 6−9 мая, 10.00−19.00

Выставка художника и дизайнера Михала Анемподистова. Знаменитый автор исследует историю и роль цветов в белорусской культурной традиции.



Фото: belsat.eu

Где: Центр ремесел «Наследие», ул. Реймонта, 12 Когда: 6 мая, 16.00

В программе мероприятий театрализованный посев льна, демонстрация и мастер-классы по обработке льна, ткачеству льняными нитями, созданию куклы-оберега. Выступит коллектив белорусской песни, также можно будет посетить выставочные помещения центра.





Мастер-класс по рисованию акрило­выми красками

Где: ул. Тимирязева, 10/1, оф. 18 (последний этаж, налево) Когда: 6 мая, 18.30

Арт-студия Катерины Забелиной приглашает на мастер-класс, на котором каждый сможет нарисовать праздничный Париж и в итоге забрать домой настоящую картину, написанную на холсте. Под руководством педагога-художника это сделает каждый, даже тот, кто не умеет рисовать. Запись: +375 29 785−95−98 (МТС, Viber), +375 29 969−80−94 (Velcom).

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 6 мая, 19.00

Комедия Алексея Слаповского в постановке Геннадия Мушперта. В спектакле — истории нескольких беременных женщин, но в центре остается одна семья. Вернее, еще не семья, а пара, которая, скорее всего, ею никогда не станет… Спектакль на сцене театра идет уже четыре года.



Фото: drama.grodno.by

Выступление группы Antrru

Где: бар Nesterka, ул. Мостовая, 35 Когда: 6 мая, 19.00

В рамках весеннего тура Antrru — электронный проект из Карелии, базирующийся в Санкт-Петербурге — выступит в Гродно. Концерты Antrru сочетают в себе мощное атмосферное звучание, основанное на использовании аналоговых синтезаторов, шумной гитары и объемного вокала.



Фото: vk.com/antrrumusic

Весенний refresh

Где: Свободная студия, ул. Мостовая, 31 Когда: 7 мая, 11.00

Арт-терапия, мандалотерапия и цветотерапия — основные направления этой встречи. Также участников ждет танец и чаепитие.

Grodno Rovar Fest

Где: пл. Советская Когда: 7 мая, 12.00−15.00

Официальное открытие велосезона традиционно начнется с пробега вокруг города. В программе также мастер-классы, музыка и конкурсы. Самые маленькие гродненские велосипедисты примут участие в детском велозаезде. Опытные — проверят свои силы в велосипедном лабиринте и сразятся в велоболе. Пройдут конкурсы на самый яркий и необычный образ и на самый креативный шлем. Копоративные участники и велосемьи также получать сувениры.





День хорошего настроения

Где: Зоопарк, ул. Тимирязева, 11 Когда: 7 мая, 12.30−14.30

Гродненский зоопарк открывает летний сезон. В программе: игровая площадка, концерт, открытие после зимы контактной площадки «Бабушкин дворик» и аттракционов, в том числе катания на пони. Кроме того, можно будет увидеть выставку птичьих яиц и пообщаться с петушком Петровичем.



Фото: Александр Петров

Все, что вы хотели знать о TED

Где: ул. Буденного, 48а-86 Когда: 7 мая, 15.00−18.00

На встрече можно будет узнать, что такое TED, в чем разница между TEDx, TED-Ed, TEDxYouth i TEDxWomen (и есть ли разница?), кто переводит субтитры к TED-talks на белорусский и другие языки. Можно будет познакомиться с организаторами локальных TEDx событий в Беларуси, белорусскими и латышскими переводчиками и узнать, как все происходит вживую на больших TED-конференциях в Канаде и Штатах.





Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 7 мая, 19.00

«Свободная пара» — семейная комедия в двух действиях. Герой пьесы — инженер Мамбретти предлагает своей жене Антонии оживить наскучивший брак и сделать его «свободным», без взаимных обязательств в верности и любви. По его мнению, только так можно сохранить честные и долгие супружеские отношения. Жена все понимает и соглашается, причем с выгодой для себя.

Автор пьесы — Нобелевский лауреат Дарио Фо.



Фото: drama.grodno.by

Где: Курган Славы, пр-т Космонавтов Когда: 8 мая, 12.00

Фестиваль проходит уже 17-й раз. Ежегодно на нем собираются казаки, реконструкторы, молодежные православные патриотические клубы и другие. В программе показательные выступления, турниры, бой «стенка на стенку» и концерт.





Где: парк Жилибера, Курган Славы, пл. Советская Когда: 9 мая

В парке Жилибера празднования начнуться в 9.00 с возложения цветов к памятнику погибшим воинам, далее с 12.00 до 19.00 — концерт с участием детских коллективов. Будут работать аттракционы, детская анимационная игровая площадка у большого фонтана, спортивно-развлекательная программа в Швейцарской долине, тематические площадки МЧС, военного госпиталя, площадки с показательными выступлениями групп специального назначения и другие.

На Кургане Славы митинг, шествие и показательные выступления войск пройдут с 10.30 до 13.00. Концерт с участием гродненских оркестров и коллективов, группы «No limit» и Саши Немо — с 19.00 до 23.00. Закончится праздник салютом.

На площади Советской с 14.00 до 20.00 пройдет плац-концерт духового оркестра МЧС, концерт ансамблей «Белые росы» и «Модерн», музыкального театра «Рада», эстрадной студии «Миллениум» и других исполнителей.





День Победы в Коробчицах

Где: Партизанский лагерь в АТК «Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы» Когда: 9 мая, 12.00−17.00

Гостей ждет бесплатная экскурсия по комплексу, военные песни и стихи о войне, выставка техники, показательные выступления, партизанская столовая и тир. Сало у костра и горячий чай — бесплатно. Посетить лагерь можно и в преддверии праздника 6−8 мая.

Англоязычный дискуссионный клуб «Move on»

Где: Центр городской жизни #uCentry Когда: 9 мая, 18.30

Тема дискуссии: как Гродно стать туристическим раем. Ведущая клуба — Татьяна Соловьева (17 лет опыта преподавания английского языка).