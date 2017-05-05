Неоновые небоскребы, роботы и экзотическая японская еда. Токио глазами минчанина

Токио — это не только романтика Страны восходящего солнца, цветение сакуры и неоновые небоскребы. Этот город — крупнейший в мире экономический центр, где находятся одна из главных фондовых бирж и высокотехнологичные предприятия. В японской столице проживает ни много ни мало — 13 миллионов человек, поэтому токийский метрополитен самый загруженный в мире.



Роман Давыдко. Фото: семейный архив

Роман Давыдко закончил факультет журналистики Белорусского государственного университета и сейчас работает дизайнером интерфейсов. Молодой человек изучает японский язык уже четыре года и в какой-то момент решился поехать в токийскую языковую школу на девять месяцев. «Чтобы все друзья шутили про беременность», — иронизирует Роман.

1. Опишите свой город в одном предложении.

Город без конца и края, построенный не для машин, а для людей.

Публикация от Nick von Przewoski (@przze) Апр 30 2017 в 3:58 PDT

2. Что делает город непохожим на все остальные?

Каким-то образом Токио наполнен абсолютно разными, но при этом очень похожими зданиями. Мне кажется, это черта многих городов, в которых высоко ценится труд архитекторов и есть какой-то дизайн-код. Сам по себе Токио отличается в первую очередь своими знаменитыми районами — Сибуя, Синдзюку, Гинза. Почти все, кто приезжает в город днем, выглядят немного разочарованными: где необычность и футуристичность, которую обещают фотографии из интернета? Почему повсюду бетон различных оттенков серого? Но стоит дождаться темноты — и вот ты уже на другой планете, где здания построены из неона.

Публикация от Yoshiro Ishii / Tokyo (@446i) Мар 31 2017 в 6:47 PDT

3. Каким историческим событием или человеком гордятся жители города? Почему?

В Японии не принято называть улицы и вообще какие-либо места в честь какого-то человека или события, как у нас. Например, Синдзюку пишется иероглифами «новый» и «таверна». Гинза — «золото» и «место». Японцы очень любят обсуждать знаменитых людей, звезд — их называют айдолы, т.е. идолы, это актеры, певцы, спортсмены и, конечно же, мастера своего дела. С последними интереснее всего: они готовят суши, мастерят луки и мечи, организуют чайные церемонии и тюнингуют машины много-много лет, достигая в своем ремесле значительных высот.

Публикация от Hot Docs (@hotdocsfest) Апр 14 2017 в 7:08 PDT

Своих предков японцы тоже знают и чтут. Например, семья, в доме которой я жил, рассказывала мне и другим приезжим-постояльцам о властительной женщине времен феодальной Японии из их рода, которая жила в замке.

4. Какое культурное событие жители города ждут каждый год?

Наверное, Золотую неделю. Это период в конце апреля — начале мая, когда на одну неделю выпадает много праздников и выходных. Чем-то напоминает майские праздники в России. Многие японцы вообще никогда не берут отпуск и планируют все свои поездки именно на Золотую неделю. Разумеется, в это время проводится множество самых разных мероприятий.

Публикация от Patty Moraes (@pattymoraesjp) Апр 29 2017 в 7:07 PDT

5. Откуда открывается лучший вид на город?

В Токио множество обзорных площадок. С самой высокой — Tokyo SkyTree (450 метров) — в хорошую погоду можно увидеть даже гору Фуджи, а небоскребы словно превращаются в зубочистки. Здание городского правительства, Tokyo Tower и Mori Tower в районе Роппонги — варианты для тех, кто хочет разглядеть город с высоты, но при этом многое увидеть: там достаточно высоко, но при этом не настолько, чтобы город нельзя было разглядеть. При этом все эти площадки расположены ближе к центру.

Публикация от MyTravelpictures (@mytravel_pictures_) Апр 30 2017 в 7:55 PDT

6. Три городских места, на фоне которых обязательно нужно сфотографироваться?

Каминаримон — ворота возле станции Сибуя, статуя LOVE в районе Ниси-Синдзюку и, пожалуй, статуя робота Gundam в натуральную величину. Ее сейчас убрали с прежнего места, но, надеюсь, вскоре где-нибудь установят — уж очень круто она смотрится.

Публикация от Rumi Ota (@rurni25) Апр 30 2017 в 8:26 PDT

Публикация от Carolyn aka CBatt (@cbattsolutions) Окт 23 2016 в 6:26 PDT

Публикация от Riccardo Montico (@fobakk) Дек 30 2013 в 5:29 PST

7. Уникальная городская «фишка», которую можно назвать одним из символов города?

Час пик в метро или в JR (сеть городских электричек). Испытывать на себе не советую, но захватывающих фотографий и видео при должной сноровке можно сделать массу.

Публикация от Венера (@magnolija666) Май 19 2016 в 1:23 PDT

8. Музей, который обязательно нужно посетить, и главный экспонат, который нужно увидеть?

Miraikan — Национальный музей передовой науки и технологий. Несколько раз в день там проходит презентация робота Asimo, который умеет жестикулировать, пинать мяч и прыгать на одной ноге. Самому музею лучше уделить целый день, потому что полностью он раскрывается, только если вы вдумчиво читаете описания экспонатов, многие из которых интерактивные.

Публикация от @madam__gazel Апр 26 2017 в 6:37 PDT

9. Знаменитый памятник, которому нужно что-нибудь потереть на удачу. Или фонтан, в который все бросают монетку?

Памятник Хатико — самому верному другу: эта собака является символом верности и преданности в Японии. На удачу достаточно просто сфотографироваться. Особенный шик — поймать момент, когда в лапах Хатико спит кот или даже два.

Публикация от Teodora Vlad (@teodoravlad) Апр 30 2017 в 9:28 PDT

10. Лучший городской стрит-арт?

Статуя LOVE в районе Ниси-Синдзюку и статуя паука в районе Роппонги.

Публикация от Haruka (@hrkshnlv) Апр 30 2017 в 8:17 PDT

11. Самое популярное место для отдыха и развлечений?

Токио — это и есть самое популярное место для отдыха и развлечений. Огромное количество многоуровневых торговых центров для любителей шопинга. Множество необъятных городских парков, если вы предпочитаете свежий воздух и любите активности на траве. В некоторых даже можно арендовать место под барбекю — вам выдадут все необходимое: от мангала и углей до мяса и овощей.

Публикация от Reymark Cristobal (@_rmcristobal) Апр 30 2017 в 7:37 PDT

12. В какой район города лучше не ходить туристам и почему?

Ходить можно везде. Токио безопасен настолько, насколько это вообще возможно.

Публикация от tokyorasun.com (@tokyorasun) Окт 28 2016 в 11:20 PDT

13. Хитрости экономной городской жизни, которые знают только местные?

Поздно вечером, когда срок годности готовых обедов и некоторых продуктов практически истекает, их можно купить с приятной скидкой.

14. Расскажите, какое место в городе или что в городе напоминает вам Беларусь и чем.

В Токио ничто не напоминает Беларусь или Минск. Именно поэтому туда, в принципе, люди и ездят — это абсолютно другое ощущение города. Левостороннее движение, узкие улицы, чуждая письменность и умопомрачительное количество «деталей» в городской среде на квадратный метр. Не хуже, не лучше, а просто по-другому.

Публикация от tokyorasun.com (@tokyorasun) Ноя 7 2016 в 2:42 PST

15. Местное блюдо, которое обязательно нужно попробовать?

Попробуйте гюдон с сырым яйцом. Гюдон — это рис с говядиной, который и так очень вкусный. Но при добавлении сырого яйца (сначала белок, а потом, под конец, желток) он становится чем-то абсолютно новым и невообразимым. Идти советую в заведение под названием Yoshinoya, точки этой сети встречаются на каждом шагу и работают круглосуточно.

Публикация от あおい (@ao_ppana) Май 2 2017 в 6:43 PDT

16. Популярный местный уличный фастфуд?

Такояки (шарики из специального теста с кусочком осьминога внутри), а также самая разная лапша и маленькие шашлычки. Уличную еду в Токио встретить не так-то просто, чаще ее удается попробовать на каком-нибудь фестивале или в парках. Зато фастфуда вроде суши, рамэна (суп с лапшой) и все того же гюдона — хоть отбавляй. К тому же всегда есть вариант зайти в комбини (круглосуточный магазин) и купить корндог (сосиску в тесте) или курочку в кляре.

Публикация от Yukari (@yukarin824) Май 2 2017 в 5:50 PDT

17. Три места, где можно недорого поесть?

По белорусским меркам недорого поесть в Токио невозможно. Самые бюджетные варианты — рамэны, гюдоны, ланчи в семейных ресторанах или готовые ужины из комбини. Но и они в среднем обойдутся в 1000 йен (примерно 9 долларов или 16,8 белорусского рубля).

Публикация от Yoshiro Ishii / Tokyo (@446i) Апр 22 2017 в 5:01 PDT

18. Лучшее место для танцев?

Если вас интересует ночная жизнь, ночных клубов тут полно. Среди иностранцев особой популярностью пользуется район Роппонги, который по ночам гудит, как улей. При этом в самих клубах больше японцев, чем приезжих.

Публикация от ghettofunk01 (@ghettofunk01) Апр 23 2017 в 8:44 PDT

Очень часто во многих районах Токио независимо друг от друга проводятся танцевальные фестивали: перекрывают какую-нибудь длинную улицу, и по ней несколько часов идут группы людей, танцуя традиционные танцы под аккомпанемент традиционных же инструментов. Группы эти зачастую проходят под эгидой какой-нибудь компании или школы. Их сотрудники задолго до фестиваля собираются и репетируют. Именно поэтому иностранцу принять участие в подобном шествии затруднительно.

Публикация от VOA Indonesia (@voaindonesia) Ноя 6 2016 в 5:50 PST

А как-то раз у одной из станций я видел совершенно спонтанные танцы. Не знаю, был ли для этого какой-то повод, но на небольшой площадке, которая есть почти у каждой более-менее крупной станции JR, играла музыка и танцевали люди.

19. Куда пойти на шопинг?

Да куда угодно! Вилка цен в Токио настолько маленькая, что разницы между магазинами в самом центре и магазинами за 2 часа езды от центра практически нет. Исключение составляет разве что Гиндза, где сосредоточены бутики самых дорогих брендов мира.

Публикация от Irina (@estheticpixels) Фев 28 2017 в 5:56 PST

20. Куда пойти встречать рассвет?

С этим трудно. Где бы вы ни стояли в Токио, на горизонте только и видны дома, дома и дома. Хотя есть менее романтичный, но зато более захватывающий вариант — попробуйте встретить рассвет прямо в городе после ночи в караоке.

21. Что привезти друзьям в качестве сувенира?

Если у вас есть друзья, которые интересуются Японией, — найти им подарки проблемой не будет. Палочки для еды, веера, фигурки любимых персонажей аниме и манги, сладости в упаковках с непонятными надписями, умопомрачительное разнообразие самых разных кавайных («милых» по-японски) безделушек — все это будет скапливаться у вас в огромных количествах после каждого выхода в город.

Публикация от RisassinCredenciales (@risassincredenciales) Ноя 12 2016 в 7:27 PST

Совсем другое дело — придумать что-то пооригинальнее, чем магнитик для людей, которые о Японии знают только по голливудским фильмам, странной рекламе и телешоу. Привезите им бутылку японского вина, но не просите в магазине «саке». Саке — это «алкоголь» по-японски, поэтому просить в магазине показать или подсказать «саке» — это то же самое, что просить подсказать алкоголь… Также можно привести растворимый зеленый чай, брелок-катану — брелок в форме меча. Настоящую катану, то есть меч, увы, в самолет взять не разрешат, а в багаж она вряд ли поместится. Ну или можно купить одну из этих супермилых подушек в форме пузатого кота.

Публикация от Marina (@puniko_in_japan) Май 1 2017 в 6:37 PDT

22. Самый интересный истаграм-аккаунт города и ссылки, по которым можно следить за культурной жизнью города?

https://www.instagram.com/446i/

https://www.instagram.com/tokyorasun/

А вот здесь можно наблюдать рукотворный японский микромир:

https://www.instagram.com/tanaka_tatsuya/

23. Как бюджетно добраться до города из Минска?

Сложный вопрос. Добраться до Токио совсем бюджетно вряд ли получится. Одни из самых дешевых билетов у Air China. Главное, помнить, что билеты лучше покупать заранее, хотя бы за 5−6 месяцев до поездки. Если вы не хотите совершать пересадки, у «Аэрофлота» есть прямые рейсы из Москвы два раза в день.

Публикация от Sergey Chernov (@civiloman) Май 2 2017 в 5:29 PDT

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