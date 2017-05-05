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Неоновые небоскребы, роботы и экзотическая японская еда. Токио глазами минчанина
06.05.2017 17:01 — Новости Культуры | Tut.by
Токио — это не только романтика Страны восходящего солнца, цветение сакуры и неоновые небоскребы. Этот город — крупнейший в мире экономический центр, где находятся одна из главных фондовых бирж и высокотехнологичные предприятия. В японской столице проживает ни много ни мало — 13 миллионов человек, поэтому токийский метрополитен самый загруженный в мире.
Роман Давыдко закончил факультет журналистики Белорусского государственного университета и сейчас работает дизайнером интерфейсов. Молодой человек изучает японский язык уже четыре года и в какой-то момент решился поехать в токийскую языковую школу на девять месяцев. «Чтобы все друзья шутили про беременность», — иронизирует Роман.
1. Опишите свой город в одном предложении.
Город без конца и края, построенный не для машин, а для людей.
2. Что делает город непохожим на все остальные?
Каким-то образом Токио наполнен абсолютно разными, но при этом очень похожими зданиями. Мне кажется, это черта многих городов, в которых высоко ценится труд архитекторов и есть какой-то дизайн-код. Сам по себе Токио отличается в первую очередь своими знаменитыми районами — Сибуя, Синдзюку, Гинза. Почти все, кто приезжает в город днем, выглядят немного разочарованными: где необычность и футуристичность, которую обещают фотографии из интернета? Почему повсюду бетон различных оттенков серого? Но стоит дождаться темноты — и вот ты уже на другой планете, где здания построены из неона.
3. Каким историческим событием или человеком гордятся жители города? Почему?
В Японии не принято называть улицы и вообще какие-либо места в честь какого-то человека или события, как у нас. Например, Синдзюку пишется иероглифами «новый» и «таверна». Гинза — «золото» и «место». Японцы очень любят обсуждать знаменитых людей, звезд — их называют айдолы, т.е. идолы, это актеры, певцы, спортсмены и, конечно же, мастера своего дела. С последними интереснее всего: они готовят суши, мастерят луки и мечи, организуют чайные церемонии и тюнингуют машины много-много лет, достигая в своем ремесле значительных высот.
Своих предков японцы тоже знают и чтут. Например, семья, в доме которой я жил, рассказывала мне и другим приезжим-постояльцам о властительной женщине времен феодальной Японии из их рода, которая жила в замке.
4. Какое культурное событие жители города ждут каждый год?
Наверное, Золотую неделю. Это период в конце апреля — начале мая, когда на одну неделю выпадает много праздников и выходных. Чем-то напоминает майские праздники в России. Многие японцы вообще никогда не берут отпуск и планируют все свои поездки именно на Золотую неделю. Разумеется, в это время проводится множество самых разных мероприятий.
5. Откуда открывается лучший вид на город?
В Токио множество обзорных площадок. С самой высокой — Tokyo SkyTree (450 метров) — в хорошую погоду можно увидеть даже гору Фуджи, а небоскребы словно превращаются в зубочистки. Здание городского правительства, Tokyo Tower и Mori Tower в районе Роппонги — варианты для тех, кто хочет разглядеть город с высоты, но при этом многое увидеть: там достаточно высоко, но при этом не настолько, чтобы город нельзя было разглядеть. При этом все эти площадки расположены ближе к центру.
6. Три городских места, на фоне которых обязательно нужно сфотографироваться?
Каминаримон — ворота возле станции Сибуя, статуя LOVE в районе Ниси-Синдзюку и, пожалуй, статуя робота Gundam в натуральную величину. Ее сейчас убрали с прежнего места, но, надеюсь, вскоре где-нибудь установят — уж очень круто она смотрится.
7. Уникальная городская «фишка», которую можно назвать одним из символов города?
Час пик в метро или в JR (сеть городских электричек). Испытывать на себе не советую, но захватывающих фотографий и видео при должной сноровке можно сделать массу.
8. Музей, который обязательно нужно посетить, и главный экспонат, который нужно увидеть?
Miraikan — Национальный музей передовой науки и технологий. Несколько раз в день там проходит презентация робота Asimo, который умеет жестикулировать, пинать мяч и прыгать на одной ноге. Самому музею лучше уделить целый день, потому что полностью он раскрывается, только если вы вдумчиво читаете описания экспонатов, многие из которых интерактивные.
9. Знаменитый памятник, которому нужно что-нибудь потереть на удачу. Или фонтан, в который все бросают монетку?
Памятник Хатико — самому верному другу: эта собака является символом верности и преданности в Японии. На удачу достаточно просто сфотографироваться. Особенный шик — поймать момент, когда в лапах Хатико спит кот или даже два.
10. Лучший городской стрит-арт?
Статуя LOVE в районе Ниси-Синдзюку и статуя паука в районе Роппонги.
11. Самое популярное место для отдыха и развлечений?
Токио — это и есть самое популярное место для отдыха и развлечений. Огромное количество многоуровневых торговых центров для любителей шопинга. Множество необъятных городских парков, если вы предпочитаете свежий воздух и любите активности на траве. В некоторых даже можно арендовать место под барбекю — вам выдадут все необходимое: от мангала и углей до мяса и овощей.
12. В какой район города лучше не ходить туристам и почему?
Ходить можно везде. Токио безопасен настолько, насколько это вообще возможно.
13. Хитрости экономной городской жизни, которые знают только местные?
Поздно вечером, когда срок годности готовых обедов и некоторых продуктов практически истекает, их можно купить с приятной скидкой.
14. Расскажите, какое место в городе или что в городе напоминает вам Беларусь и чем.
В Токио ничто не напоминает Беларусь или Минск. Именно поэтому туда, в принципе, люди и ездят — это абсолютно другое ощущение города. Левостороннее движение, узкие улицы, чуждая письменность и умопомрачительное количество «деталей» в городской среде на квадратный метр. Не хуже, не лучше, а просто по-другому.
15. Местное блюдо, которое обязательно нужно попробовать?
Попробуйте гюдон с сырым яйцом. Гюдон — это рис с говядиной, который и так очень вкусный. Но при добавлении сырого яйца (сначала белок, а потом, под конец, желток) он становится чем-то абсолютно новым и невообразимым. Идти советую в заведение под названием Yoshinoya, точки этой сети встречаются на каждом шагу и работают круглосуточно.
16. Популярный местный уличный фастфуд?
Такояки (шарики из специального теста с кусочком осьминога внутри), а также самая разная лапша и маленькие шашлычки. Уличную еду в Токио встретить не так-то просто, чаще ее удается попробовать на каком-нибудь фестивале или в парках. Зато фастфуда вроде суши, рамэна (суп с лапшой) и все того же гюдона — хоть отбавляй. К тому же всегда есть вариант зайти в комбини (круглосуточный магазин) и купить корндог (сосиску в тесте) или курочку в кляре.
17. Три места, где можно недорого поесть?
По белорусским меркам недорого поесть в Токио невозможно. Самые бюджетные варианты — рамэны, гюдоны, ланчи в семейных ресторанах или готовые ужины из комбини. Но и они в среднем обойдутся в 1000 йен (примерно 9 долларов или 16,8 белорусского рубля).
18. Лучшее место для танцев?
Если вас интересует ночная жизнь, ночных клубов тут полно. Среди иностранцев особой популярностью пользуется район Роппонги, который по ночам гудит, как улей. При этом в самих клубах больше японцев, чем приезжих.
Очень часто во многих районах Токио независимо друг от друга проводятся танцевальные фестивали: перекрывают какую-нибудь длинную улицу, и по ней несколько часов идут группы людей, танцуя традиционные танцы под аккомпанемент традиционных же инструментов. Группы эти зачастую проходят под эгидой какой-нибудь компании или школы. Их сотрудники задолго до фестиваля собираются и репетируют. Именно поэтому иностранцу принять участие в подобном шествии затруднительно.
А как-то раз у одной из станций я видел совершенно спонтанные танцы. Не знаю, был ли для этого какой-то повод, но на небольшой площадке, которая есть почти у каждой более-менее крупной станции JR, играла музыка и танцевали люди.
19. Куда пойти на шопинг?
Да куда угодно! Вилка цен в Токио настолько маленькая, что разницы между магазинами в самом центре и магазинами за 2 часа езды от центра практически нет. Исключение составляет разве что Гиндза, где сосредоточены бутики самых дорогих брендов мира.
20. Куда пойти встречать рассвет?
С этим трудно. Где бы вы ни стояли в Токио, на горизонте только и видны дома, дома и дома. Хотя есть менее романтичный, но зато более захватывающий вариант — попробуйте встретить рассвет прямо в городе после ночи в караоке.
21. Что привезти друзьям в качестве сувенира?
Если у вас есть друзья, которые интересуются Японией, — найти им подарки проблемой не будет. Палочки для еды, веера, фигурки любимых персонажей аниме и манги, сладости в упаковках с непонятными надписями, умопомрачительное разнообразие самых разных кавайных («милых» по-японски) безделушек — все это будет скапливаться у вас в огромных количествах после каждого выхода в город.
Совсем другое дело — придумать что-то пооригинальнее, чем магнитик для людей, которые о Японии знают только по голливудским фильмам, странной рекламе и телешоу. Привезите им бутылку японского вина, но не просите в магазине «саке». Саке — это «алкоголь» по-японски, поэтому просить в магазине показать или подсказать «саке» — это то же самое, что просить подсказать алкоголь… Также можно привести растворимый зеленый чай, брелок-катану — брелок в форме меча. Настоящую катану, то есть меч, увы, в самолет взять не разрешат, а в багаж она вряд ли поместится. Ну или можно купить одну из этих супермилых подушек в форме пузатого кота.
22. Самый интересный истаграм-аккаунт города и ссылки, по которым можно следить за культурной жизнью города?
https://www.instagram.com/446i/
https://www.instagram.com/tokyorasun/
А вот здесь можно наблюдать рукотворный японский микромир:
https://www.instagram.com/tanaka_tatsuya/
23. Как бюджетно добраться до города из Минска?
Сложный вопрос. Добраться до Токио совсем бюджетно вряд ли получится. Одни из самых дешевых билетов у Air China. Главное, помнить, что билеты лучше покупать заранее, хотя бы за 5−6 месяцев до поездки. Если вы не хотите совершать пересадки, у «Аэрофлота» есть прямые рейсы из Москвы два раза в день.
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Токио - это не только романтика Страны восходящего солнца, цветение сакуры и неоновые небоскребы. Этот город - крупнейший в мире экономический центр, где находятся...
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