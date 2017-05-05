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Вторую репетицию на "Евровидении" Артем и Ксения из NaviBand провели в конкурсных костюмах
06.05.2017 18:59 — Новости Культуры | БелТА
NaviBand6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На международном конкурсе песни "Евровидение-2017" в Киеве состоялись вторая индивидуальная репетиция и большая пресс-конференция официального представителя Беларуси - группы NaviBand, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелередиокомпании. У белорусского конкурсанта было 20 минут на последнюю индивидуальную репетицию перед генеральным прогоном, во время которого будет голосовать профессиональное жюри.На этот раз Артем и Ксения появились на сцене в концертных костюмах. После репетиции белорусская команда посмотрела предложенный режиссерами телевизионный вариант выступления группы NaviBand.После официальная белорусская делегация, в составе которой представители Белтелерадиокомпании, группа NaviBand и их творческая команда, поучаствовала в большой пресс-конференции. На нее каждой стране-участнице также было отведено 20 минут.Сегодня же группа NaviBand участвует в съемках второй части визиток, которую организаторы международного конкурса доснимают для каждой страны-участницы. Как сообщалось, в этом году съемки визитки проходят в два этапа: часть визитки снимали телекомпании каждой из 42 стран-участниц у себя дома, часть организаторы доснимают в эти дни в Киеве. Главная тема визиток - искренние эмоции артистов, которые и будут в центре внимания.Завтра, 7 мая, в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве состоится официальное открытие евронедели, в котором примет участие и официальная делегация Беларуси. Красная дорожка конкурса расположится в этот же день на площади Конституции и аллее около Мариинского дворца.Группа NaviBand с композицией "Гісторыя майго жыцця" выступит 11 мая во втором полуфинале под номером 14.Самые важные и интересные события, происходящие с группой NaviBand и их командой во время конкурсных недель в Киеве, можно узнавать из ежедневного онлайн-дневника на сайте tvr.by.-0-
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У белорусского конкурсанта было 20 минут на последнюю индивидуальную репетицию перед генеральным прогоном, во время которого будет голосовать профессиональное...
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