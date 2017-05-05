6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканалы "Беларусь 1", "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании www.tvr.by покажут первый полуфинал международного конкурса песни "Евровидение-2017", который состоится 9 мая в Киеве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.В первом полуфинале на сцене Международного выставочного центра выступят представители Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Черногории, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Польши, Молдовы, Исландии, Чехии, Кипра, Армении, Словении и Латвии.Комментировать главное музыкальное телевизионное шоу Европы будет журналист Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Евгений Перлин. Начало трансляции в 23.00.Второй полуфинал, в котором примет участие официальный представитель Беларуси группа NaviBand с композицией "Гісторыя майго жыцця" и в котором белорусы смогут отдать свои голоса за понравившихся исполнителей, кроме участника своей страны, пройдет 11 мая.-0-
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