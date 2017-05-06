Привидение или паутина? Под Витебском камеры засняли нечто необъяснимое

В интернете появился ролик с загадочным видео: якобы ночью по территории Вороновского дома-интерната под Витебском перемещается полупрозрачный силуэт. Странное явление сняла камера видеонаблюдения. Люди в замешательстве: что это?

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Систему видеонаблюдения в интернате установили 5 месяцев назад. Дежурство круглосуточное. На кадрах, действительно, территория этого учреждения. Но сами сотрудники никакого привидения не видели, ничего не слышали и пленку не смотрели. Не удалось получить оригинал и тележурналистам: видео с камеры наблюдения бесследно исчезло. Мистика, да и только!

Так был ли призрак? Или видеоролик — дело рук шутника? Ведь с помощью современных технологий можно «оживить» кого угодно. Специалисты уверяют — это не монтаж. Тем более, есть еще один ролик — с закадровым комментарием.

Но уфологи к шумихе вокруг вороновского «призрака» относятся скептически.

— Это похоже на паутину, которая висит в нескольких сантиметрах от объектива камеры, либо соринку на паутине. Это и производит впечатление того, что там что-то блуждает. Я вижу это. Призраков здесь я не вижу, — говорит уфолог Виктор Гайдучик.