Пит Павлов покажет рок-триллер о контрабандистах в духе 30-х годов

МИНСК, 7 мая — Sputnik. Сам рок-музыкант определяет жанр проекта как рок-триллер. Альбом "Зброя. Золата. Кабеты." выйдет в двух частях. Основная часть состоит из оригинальных композиций Павлова, а "контрабандное" дополнение — авторские переводы и аранжировки народного творчества и белорусской поэзии.



© Sputnik / Виктор Толочко Жители белорусского- латвийского приграничья - о заборе и жизни

Памяти авантюриста

Пит Павлов неоднократно подчеркивал, что альбом был создан под влиянием творчества Сергея Песецкого, польского писателя белорусского происхождения, известного авантюриста и шпиона, который жил в Ракове под Минском. В ту пору неподалеку проходила граница между Польшей и СССР, а местечко имело репутацию столицы польских контрабандистов. В своем романе "Любимец Большой Медведицы" Песецкий подробно описал приключения контрабандистов на белорусско-польском приграничье в 20-30-х годах прошлого века.

Пит Павлов много лет занимается исследованием творчества Песецкого, перевел его роман на русский язык и даже "примерил" на себя образ известного контрабандиста. Альбом "Зброя. Золата. Кабеты." всецело навеян жизнью польско-советского приграничья.

Музыкант признался, что творчество Песецкого близко ему, как всякому человеку, которому приходилось в жизни делать выбор.

"У меня тоже были развилки, когда я мог стать криминальным подростком, либо быть бизнесменом, либо быть рок-музыкантом. Такой же выбор стоял и перед Песецким, и сегодня стоит перед каждым из нас. И вот эта вилочка между российской культурой, советской культурой, дитем которой я являюсь напрямую, белорусской новорожденной, в которой я участвовал и в которую внес свой вклад, и европейской, в виде польской, она есть в каждом из нас. То есть, лично я, через сто лет, очень похож на моего героя", — рассказал Пит Павлов.

Когда мужчины были отважными

Песни, вошедшие в новый альбом Павлова, можно рассматривать и как иллюстрации к тому времени, и как прямые реминисценции оттуда сюда. Их герой — романтический авантюрист, который поет о любви, свободе, борьбе и о сильных и достойных людях. Во многом музыка альбома отсылает к саундтрекам приключенческих картин, "бондианы" и советских истернов, аранжированных в ключе мировых рок-тенденций. Кстати на заключительном этапе проекта как раз и планируется создание такого фильма, а также издание комикса.

Музыкант уверен, что альбом, средства на который были собраны через краудфандинговую платформу, станет настоящим ретроспективным путешествием в судьбу человека и страны, когда золото было настоящим, женщины — прекрасными, а мужчины — отважными.

Презентация нового альбома планируется 18 мая в клубе "Брюге" и обещает стать не просто концертным выступлением, а настоящим театрализованным представлением по мотивам белорусского Джеймса Бонда.

Музыкант, композитор и исполнитель Пит Павлов — один из основателей и певец знаменитой группы "N.R.M.", участник рок-группы "Мроя", этно-группы "KRIWI", основатель музыкальных проектов "Garadzkija" и "Pete-Paff".