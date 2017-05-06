В этом выпуске проекта « Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ » мы рассказываем об одной из самых интересных минских достопримечательностей — Лошицкой усадьбе. В разное время ее посещали писатель Винцент Дунин-Марцинкевич и композитор Станислав Монюшко. Чем еще славится музей в живописной части Лошицкого парка — читайте ниже.





Музейная история Лошицы началась тридцать лет назад — именно тогда усадебный дом стали восстанавливать после долгого запустения. Однако вскоре Советский Союз распался и работы были приостановлены, чтобы возобновиться спустя 20 лет. За это время многие элементы дома пришли в плачевное состояние, и реставраторам пришлось проделать колоссальную работу для воссоздания внутреннего убранства. В итоге лишь в 2015 году усадьба распахнула двери для посетителей (уже в качестве филиала Музея истории города Минска).

— Нынешний усадебный дом восстановлен на сохранившихся фундаментах XVIII века. В XIX веке имение славилось как центр культурной жизни губернского Минска. Его посещали многие известные деятели культуры и искусства — художник Минск, Витебск, Гродно и Несвиж. Как выглядели белорусские города двести лет назад">Юзеф Пешка, композитор Станислав Монюшко. Драматург и писатель Винцент Дунин-Марцинкевич включил сюжеты из жизни Лошицкого имения в стихотворную повесть «Вечарніцы», — рассказывает Василий Сидорович, научный сотрудник музея.

Экспозиция музея размещается в двух зданиях: усадебном доме и флигеле. Главная тема постоянной экспозиции — усадебный быт рубежа XIX—XX веков. На протяжении своей истории усадьба сменила множество хозяев: Друцкие-Горские, Прушинские, Любанские, а после Октябрьской революции в имение въехали ученые Белорусского филиала Всесоюзного института растениеводства. Во время Второй мировой войны усадьба стала одной из летних резиденций гауляйтера Беларуси Вильгельма Кубе.





Наиболее известными хозяевами Лошицкого имения являлись Евстафий и Ядвига Любанские. Евстафий Любанский, желая приумножить благосостояние, построил по другую сторону реки Лошица целый комплекс предприятий: винокуренный завод, водяную мельницу и дома для рабочих.





— Любанский перестроил и усадебный дом: к нему достроили каменную двухэтажную часть, а дом приобрел черты стиля модерн. В этот же период построили и флигель. К сожалению, до наших дней дошли не все постройки, — рассказывает Василий Сидорович.

Кроме большой работы по развитию усадебного хозяйства Любанские активно занимались общественной и благотворительной деятельностью. В усадьбе регулярно проводились званые приемы, а сами хозяева нередко становились героями светской хроники.









В приусадебном флигеле жила прислуга, в подвале здания хранились припасы. Сегодня в экспозиции флигеля представлены предметы быта рубежа XIX—XX веков: коллекция самоваров и утюгов, столовая утварь, транспортные средства, а также воссозданы интерьеры комнаты кухарки.









Дом, в котором жили сами хозяева, делится на несколько зон: парадную и личную.

К сожалению, до наших дней не сохранились предметы интерьера никого из прежних владельцев. Но до наших дней дошли камин и изразцовые печи, которые были свидетелями былого величия Лошицкой усадьбы и сегодня являются уникальными экспонатами.





Чтобы представить посетителю историю дома, реставраторы сохранили в залах усадьбы фрагменты настенных росписей разных периодов — с XVIII до середины ХХ века.

— Мы старались передать дух той эпохи и рассказать в экспозиции о вкусах и увлечениях самих хозяев усадьбы, — объясняет Василий Сидорович. — Например, в каждом из залов «женской» половины дома кроме предметов мебели представлены наряды, которые могла бы носить хозяйка дома. В комнате отдыха (в «мужской» половине усадьбы) представлены предметы, характеризующие увлечения хозяина имения — книги, произведения искусства, коллекция курительных трубок.









В июне 1905 года в имении случилась трагедия: Ядвига Любанская погибла, утонув в реке рядом с домом. Это событие породило городские легенды о призраке «белой пани», которую можно повстречать весенней порой в темных аллеях Лошицкого парка.

Неожиданная смерть Ядвиги вызвала много домыслов о причинах несчастья. Одной из самых интригующих стала версия о несложившейся любви к минскому губернатору Александру Мусину-Пушкину.

Смерть любимой супруги стала сильным потрясением для Евстафия Любанского. Следы его теряются после 1916 года. Есть предположение, что он умер на Кавказе.

Сегодня усилиями реставраторов, строителей, музейных работников создается новая история Лошицкой усадьбы — можно сказать, что она переживает второй Ренессанс, и это начало ее новой насыщенной музейной жизни.

Адрес музея: город Минск, проезд Чижевских, 8. Телефон: +375 17 285−18−86.

Время работы: 11:00 — 19:00, выходные: понедельник, вторник

Цена на выходные билеты в 2017 году: студенты вузов — 4 рубля, ученики школ, ПТУ, ССУО — 1 рубль 50 копеек, посещение тематической лекции — 1 рубль 50 копеек, посещение с правом видеосъемки экспозиции/церемонии поздравления брачующихся — 15 рублей, семейный билет (2 взрослых и дети) — 15 рублей, малый семейный билет (1 взрослый и дети) — 8 рублей. Обзорная экскурсия по музею «Лошицкая усадьба» (усадьба, флигель, территория комплекса): группа до 10 человек — 20 рублей, группа до 20 человек — 35 рублей.

Справка о проекте Организатором проекта « Музеи Беларуси с БЕЛКАРТ » выступает национальная платежная система БЕЛКАРТ при информационной поддержке TUT.BY и Министерства культуры Республики Беларусь . Проект является социальным и создан с целью популяризации музейного дела в Республике Беларусь. Его главная задача — информирование общественности о национальном и культурном наследии страны.

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