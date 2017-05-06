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Белорусское телевидение покажет первый полуфинал "Евровидения"

07.05.2017 11:22 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 мая — Sputnik. Белорусские государственные телеканалы во вторник, 9 мая, будут транслировать первый полуфинал международного конкурса песни "Евровидение", который в этом году проходит в Киеве (Украина), сообщили Sputnik в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Трансляция будет осуществляться на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также будет доступна в онлайн-режиме на сайте телерадиокомпании.

Комментатором от Беларуси выбран журналист БТ Евгений Перлин. Трансляция начнется в 23:00.

Как ранее сообщал Sputnik, в первом полуфинале Евровидения выступят представители Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Черногории, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Польши, Молдовы, Исландии, Чехии, Кипра, Армении, Словении и Латвии.

Представитель от Беларуси — группа NaviBand с композицией "Гісторыя майго жыцця" — будет выступать во втором полуфинале конкурса, который состоится 11 мая.

Как ранее сообщал Sputnik, Россию на Евровидении должна была представлять Юлия Самойлова, однако СБУ запретила ей въезд в страну из-за концертов в Крыму. После этого на "Первом канале" отказались от трансляции конкурса.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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Первый полуфинал состоится 9 мая, его будут транслировать два белорусских телеканала, станет доступна и онлайн-трансляция.

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