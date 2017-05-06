Почти телевидение, или Лучшие сюжеты TUT.BY ко Дню работников радио и телевидения

В День работников радио и телевидения видеоотдел TUT.BY, посчитав себя пусть не телевидением, но достойным видеопродакшеном, решил еще раз напомнить о сюжетах, которые любим мы и, что самое приятное, вы, наши пользователи. Качественного видео в ваше информационное пространство, с праздником!

«В баню хотите? Там +60». Как TUT.BY парил минчан прямо на остановке

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Крещенские купания с воздуха и под водой

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«Монолог нетунеядцев»: все, о чем больше не хотят молчать регионы

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Белорусский «Дакар-2017» прошел по бездорожью между Парижем и Мосаром

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Баттл баянистов в поезде Минск-Барановичи

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Могилевчанин своими руками сделал машину из «Безумного Макса»

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У тунеядцев Беларуси появился веселый гимн

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Всеслав Чародей появился в Минске спустя 950 лет

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Белорус сел на шпагат между двумя БелАЗами

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Лучшие видео TUT.BY за 2016 год

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