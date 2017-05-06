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Почти телевидение, или Лучшие сюжеты TUT.BY ко Дню работников радио и телевидения
07.05.2017 11:17 — Новости Культуры | Tut.by
В День работников радио и телевидения видеоотдел TUT.BY, посчитав себя пусть не телевидением, но достойным видеопродакшеном, решил еще раз напомнить о сюжетах, которые любим мы и, что самое приятное, вы, наши пользователи. Качественного видео в ваше информационное пространство, с праздником!
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Белорусский
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В День работников радио и телевидения видеоотдел TUT.BY решил еще раз напомнить о сюжетах, которые любим мы и, что самое приятное, вы, наши пользователи.
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