ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почти телевидение, или Лучшие сюжеты TUT.BY ко Дню работников радио и телевидения

07.05.2017 11:17 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В День работников радио и телевидения видеоотдел TUT.BY, посчитав себя пусть не телевидением, но достойным видеопродакшеном, решил еще раз напомнить о сюжетах, которые любим мы и, что самое приятное, вы, наши пользователи. Качественного видео в ваше информационное пространство, с праздником!

«В баню хотите? Там +60». Как TUT.BY парил минчан прямо на остановке

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Крещенские купания с воздуха и под водой

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

«Монолог нетунеядцев»: все, о чем больше не хотят молчать регионы

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Белорусский «Дакар-2017» прошел по бездорожью между Парижем и Мосаром

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Баттл баянистов в поезде Минск-Барановичи

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Могилевчанин своими руками сделал машину из «Безумного Макса»

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

У тунеядцев Беларуси появился веселый гимн

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Всеслав Чародей появился в Минске спустя 950 лет

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Белорус сел на шпагат между двумя БелАЗами

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Лучшие видео TUT.BY за 2016 год

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В День работников радио и телевидения видеоотдел TUT.BY решил еще раз напомнить о сюжетах, которые любим мы и, что самое приятное, вы, наши пользователи.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
"Белая пани", Кубе и Дунин-Мартинкевич. Гости и хозяева "Лошицкой усадьбы"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика