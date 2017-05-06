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В цветах и флагах. Как украсили столицу к празднику Великой Победы
07.05.2017 11:31 — Новости Культуры | Tut.by
9 мая Беларусь будет отмечать 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В этот день запланировано много торжественных мероприятий, а вечером в Минске, а также областных и некоторых районных центрах прогремят салюты. TUT.BY предлагает посмотреть, как украсили столицу к празднику Великой Победы.
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Как украсили центр Минска к 9-му Мая.
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