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В цветах и флагах. Как украсили столицу к празднику Великой Победы

07.05.2017 11:31 — Новости Культуры | Tut.by  
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9 мая Беларусь будет отмечать 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В этот день запланировано много торжественных мероприятий, а вечером в Минске, а также областных и некоторых районных центрах прогремят салюты. TUT.BY предлагает посмотреть, как украсили столицу к празднику Великой Победы.















 
Теги: Минск
 
 
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