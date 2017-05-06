В цветах и флагах. Как украсили столицу к празднику Великой Победы

9 мая Беларусь будет отмечать 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В этот день запланировано много торжественных мероприятий, а вечером в Минске, а также областных и некоторых районных центрах прогремят салюты. TUT.BY предлагает посмотреть, как украсили столицу к празднику Великой Победы.























































