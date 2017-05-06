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Артема и Ксению из NaviBand сегодня будут приветствовать фанаты на открытии евронедели

07.05.2017 13:38 — Новости Культуры | БелТА  
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Артема и Ксению из NaviBand сегодня будут приветствовать фанаты на открытии евронедели
Фото из соцсетей
7 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Артема Лукьяненко и Ксению Жук из группы NaviBand сегодня будут приветствовать фанаты на официальном открытии евронедели, сообщает корреспондент БЕЛТА.Ребята пройдут по красной ковровой дорожке, которая расположится на площади Конституции и аллее около Мариинского дворца. Приветствовать 42 участников 62-го международного конкурса песни "Евровидение" будут фанаты, журналисты, поклонники конкурса. Официальное открытие евронедели пройдет в конгресно-выставочном центре "Парковый". Группа NaviBand с композицией "Гісторыя майго жыцця" с белорусскоязычной песней. У команды из Беларуси уже немало поклонников как среди фанатов, так и журналистов. К белорусской группе, ее песне на белорусском языке у представителей СМИ высокий интерес. Многие журналисты считают, что это достойные представители страны, и их песня непременно прозвучит с конкурсной сцены дважды.Международный конкурс песни "Евровидение-2017" принимает Киев. Первый полуфинал шоу пройдет 9 мая, второй, где выступят белорусы - 11 мая. Триумфатор самого масштабного песенного шоу Европы станет известен 13 мая. Всего в конкурсе принимают участие 42 страны.-0-
 
 
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Официальное открытие евронедели пройдет в конгресно-выставочном центре "Парковый".

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