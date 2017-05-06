Фото из соцсетей

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Артема и Ксению из NaviBand сегодня будут приветствовать фанаты на открытии евронедели Официальное открытие евронедели пройдет в конгресно-выставочном центре "Парковый".

7 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Артема Лукьяненко и Ксению Жук из группы NaviBand сегодня будут приветствовать фанаты на официальном открытии евронедели, сообщает корреспондент БЕЛТА.Ребята пройдут по красной ковровой дорожке, которая расположится на площади Конституции и аллее около Мариинского дворца. Приветствовать 42 участников 62-го международного конкурса песни "Евровидение" будут фанаты, журналисты, поклонники конкурса. Официальное открытие евронедели пройдет в конгресно-выставочном центре "Парковый". Группа NaviBand с композицией "Гісторыя майго жыцця" с белорусскоязычной песней. У команды из Беларуси уже немало поклонников как среди фанатов, так и журналистов. К белорусской группе, ее песне на белорусском языке у представителей СМИ высокий интерес. Многие журналисты считают, что это достойные представители страны, и их песня непременно прозвучит с конкурсной сцены дважды.Международный конкурс песни "Евровидение-2017" принимает Киев. Первый полуфинал шоу пройдет 9 мая, второй, где выступят белорусы - 11 мая. Триумфатор самого масштабного песенного шоу Европы станет известен 13 мая. Всего в конкурсе принимают участие 42 страны.-0-