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Разноцветные и воздушные: в Dreamland в небо запускали мечты и шарики
07.05.2017 14:02 — Новости Культуры | Tut.by
В субботу вечером в парке развлечений Dreamland пели, танцевали, радовались теплой погоде и запускали в небо светошарики. При этом главным условием было — загадать заветное желание. О том, как проходило веселье, — в нашем фотоотчете.
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В субботу в парке развлечений Dreamland запускали светошарики.
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