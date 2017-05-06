Кристина Королева

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусская группа NaviBand - явный претендент на выход в финал "Евровидения" - российский журналист "Я очень верю, что белорусы будут в финале. Войдут ли в десятку, сложно сказать, все зависит, как песню примет европейский зритель. Меня эта песня зацепила с первого...

7 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Белорусская группа NaviBand - явный претендент на выход в финал "Евровидения". Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА представитель российской прессы Кристина Королева.Журналист работает уже в девятый раз на конкурсе и хорошо представляет его "кухню". "Я очень верю, что белорусы будут в финале. Войдут ли в десятку, сложно сказать, все зависит, как песню примет европейский зритель. Меня эта песня зацепила с первого раза. Я ее постоянно напеваю, несмотря на то, что не все слова понимаю", - поделилась эмоциями Кристина Королева. У группы NaviBand есть душа, ребята поют изнутри, живут этим, а не поют лишь потому, что нужно это сделать, считает журналист. Молодые люди подкупают энергетикой, особенно Ксения, она просто потрясающая, пояснила Кристина.Всего на 62-м международном конкурсе песни "Евровидение-2017" аккредитовано более 1 тыс. 500 представителей СМИ из разных стран. Группа NaviBand выступит на конкурсе с белорусскоязычной композицией "Гісторыя майго жыцця".Конкурс пройдет в Международном выставочном центре, где уже прошли индивидуальные репетиции всех артистов. Завтра участники первого полуфинала соберутся на конкурсной сцене для общего прогона.Международный конкурс песни "Евровидение-2017" принимает Киев. Первый полуфинал шоу пройдет 9 мая, второй, где выступят белорусы, - 11 мая. Триумфатор самого масштабного песенного шоу Европы станет известен 13 мая. Всего в конкурсе принимают участие 42 страны.Фото Геннадия Жинкова.-0-