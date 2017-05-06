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РЕПОРТАЖ: V Минский форум уличных фестивалей открылся
07.05.2017 16:32 — Новости Культуры | БелТА
Около 200 артистов из пяти стран приняли сегодня участие в карнавальном шествии, открывшем V Минский форум уличных фестивалей. Они проследовали от Дворца Республики по улицам Энгельса и Интернациональной и вышли к Ратуше. По словам директора по коммуникациям форума Вероники Молоковой, нынешний сезон стал вторым, когда театралы смогли выйти в открытое пространство белорусской столицы. "В сопровождении огромного количества зрителей, которые были рады видеть нас и ждали этой встречи, мы прошли к Ратуше на площадку Верхнего города. Здесь были представлены все коллективы, и артисты разошлись по своим площадкам-гримеркам готовится к двухдневной фестивальной программе", - рассказала Вероника Молокова. Изюминка фестиваля - отдельный цирковой блок. Артисты, работающие в этом жанре выступят на площадке в Каретном дворике на улице Кирилла и Мефодия. Здесь пройдет отдельная цирковая 4-часовая программа. Среди выступающих детские цирковые студии из разных городов Беларуси и специальный гость фестиваля - клоун Катастрофа из Италии. Андрэа Феди из Ливорно, под сценическим псевдонимом клоун Катастрофа, признался, что не ожидал увидеть такое большое количество зрителей. Он с восхищением вспоминал и экскурсию по Минску, в которой принял участие накануне открытия фестиваля. "Я представлю свое комическое шоу. В нем будет много интерактива с публикой, я буду завлекать людей участвовать в прекрасном, буду общаться с каждым из них. Мне помогут магические трюки, фокусы, огромные мыльные пузыри. Мне бы очень хотелось принять участие и в следующем фестивале", - признался итальянский артист.По словам Вероники Молоковой, отследить точное количество зрителей практически невозможно, так как фестиваль открытый, билеты на спектакли никто не продает. "По статистике с нашего сайта и групп в социальных сетях, где мы анонсируем мероприятия, можно сказать, что 10-20 тыс. людей ежегодно проявляют интерес к фестивалю. Естественно, реально пришедших в разы больше, - отметила она. - Среди гостей есть люди, которые заранее знали о фестивале, готовились к его посещению. Также очень много тех, что называется "шедших мимо", кто заинтересовался красочным шоу и остался на площади до конца театральной программы". Молодая семья минчан Евгения и Алены Линчевских специально привезли свою маленькую дочь Викторию в это утро на фестиваль театров. Они уверены, что ребенку понравятся необычные артисты и веселые клоуны. "Мы в 11.00 увидели в интернете информацию об открытии и в полдень уже были у Ратуши. Это отличное мероприятие, чтобы провести воскресный день всей семьей. Мы в восторге от артистов. Эффектное и красочное шоу", - поделился Евгений. "Нас радует, что к пятому форуму мы уже имеем зрителей, которые целенаправленно посещают нашу театральную программу, - отметила Вероника Молокова. - Люди приходят подготовленными, берут специальные коврики или стулья, чтобы с комфортом для себя и окружающих смотреть спектакли". Она подчеркнула, что уличное искусство создано для того, чтобы объединять незнакомых людей в каком-то пространстве, в данном случае фестивальном. Достигается это единство посредством эмоций. "Суть мероприятия даже не в том, чтобы развлечь людей, пригласить их на карнавал, а в том, чтобы объединить. Когда люди взаимодействуют с артистами вот так близко, они переживают какие-то эмоции, находятся в непосредственном контакте. Это хорошая энергетика, она заряжает, передается друг другу. Таким образом снимаются психологические барьеры, люди раскрепощаются, что делает их ближе друг к другу, ближе к городу", - отметила Вероника Молокова. В двухдневной программе фестиваля запланировано выступление польского Teatr PinezKa, коллектива Dulce Compania из Германии, театра "Тук-тук!" из Тирасполя. Мастерская "Следы", театр "Вир", студия "Варгін", минский театр "Мусташ", студия "Альтана" и театр EYE представят свои программы на площадках Минского форума уличных фестивалей, который проводится 7-8 мая. Организатором фестиваля выступил Национальный центр современных искусств при поддержке Мингорисполкома и Министерства культуры Беларуси. Светлана ПЕКАРЬ, Фото Оксаны МАНЧУК, БЕЛТА.-0-
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Около 200 артистов из пяти стран приняли сегодня участие в карнавальном шествии, открывшем V Минский форум уличных фестивалей. Они проследовали от Дворца Республики...
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