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Участники "Евровидения-2017" на открытии выпустили в небо воздушные шары с флагами своих стран

07.05.2017 21:44 — Новости Культуры | БелТА  
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7 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Участники "Евровидения-2017" на церемонии открытия выпустили в небо воздушные шары с флагами своих стран, сообщает корреспондент БЕЛТА.Сегодня вечером в Киеве состоялось открытие 62-го международного конкурса песни "Евровидение-2017". Конкурсанты, а это представители 42 стран, прошли по красной ковровой дорожке рекордной длины - 265 метров. Исполнители шли по дорожке, расположенной на площади Конституции и аллее около Мариинского дворца. Церемония прохода артистов, когда они дали десятки интервью для прессы и автографов для фанатов, продлилась почти 3 часа. Поприветствовав поклонников конкурса и пообщавшись с прессой, музыканты отправлялись в конгрессно-выставочный центр "Парковый". Там артистов ожидал волнительный сюрприз: их провожали на крышу центра, где все выпускали воздушные шары с флагами своих стран. На стягах конкурсанты оставили свои автографы. Шары оформлены в стилистике нынешнего конкурса "Евровидение" - они напоминают бусины ожерелья. Этот яркий и волнительный эпизод в сценарии организаторы определили как фишку конкурса. Затем состоялась официальная церемония открытия 62-го международного конкурса песни "Евровидение". Первый полуфинал "Евровидения-2017" пройдет 9 мая, 11 мая - второй полуфинал, где выступит представитель Беларуси NaviBand. В финальном шоу 13 мая станет известно имя триумфатора конкурса нынешнего года.-0-
 
 
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Сегодня вечером в Киеве состоялось открытие 62-го международного конкурса песни "Евровидение-2017". Конкурсанты, а это представители 42 стран, прошли по красной...

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