ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

NaviBand на красной дорожке "Евровидения": десятки ответов на вопросы, автографов и селфи

08.05.2017 00:27 — Новости Культуры | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
8 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Белорусская группа NaviBand, которая представит Беларусь на "Евровидении-2017", на красной дорожке на церемонии открытия конкурса вечером 7 мая десяток раз исполнила свою песню, ответила на многочисленные вопросы, раздала автографы и сфотографировалась с поклонниками, сообщает корреспондент БЕЛТА.Музыканты прошли по красной ковровой дорожке, длина которой в нынешнем году составляет 265 м, а это своеобразный рекорд. Артем Лукьяненко и Ксения Жук отвечали на вопросы о конкурсной песне, о своих впечатлениях об организации шоу, делились предвкушением яркого праздника, до которого остались считанные дни. В беседе с корреспондентом БЕЛТА, например, артисты рассказали, что во время первой индивидуальной репетиции на сцене "Евровидения" испытывали волнение, но уже во второй выход чувствовали себя много комфортней. Они надеются, что во время выступления в полуфинале смогут достучаться до зрителей.Артем и Ксения старались не оставить без ответа ни один вопрос, хотя на многие им уже приходилось отвечать не однажды.А журналистов интересовала кроме творческой стороны дела и тема нарядов артистов, которые в буквальном смысле были яркими и заметными. Музыканты были в красном. Преодолев финишную линию, Артем и Ксения вместе с бэк-вокалистами отправились и членами белорусской делегации отправились в конгрессно-выставочный центр, где проходила официальная церемония открытия "Евровидения-2017". Однако прежде, чем попасть в зал, ребята поднялись на крышу, где выпустили воздушный шар с флагом своей страны с автографами. Всего 42 шара (по числу участников конкурса) улетели вечером 7 мая в небо Киева. Праздник песни "Евровидение-2017" официально открыт.-0-
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Музыканты прошли по красной ковровой дорожке, длина которой в нынешнем году составляет 265 м, а это своеобразный рекорд. Артем Лукьяненко и Ксения Жук отвечали на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Участники "Евровидения-2017" на открытии выпустили в небо воздушные шары с флагами своих стран
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика