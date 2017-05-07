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С красной дорожкой и шарами. В Киеве торжественно открыли "Евровидение-2017"

08.05.2017 00:50 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Киеве 7 мая прошла торжественная церемония открытия «Евровидения-2017». Делегации 42 стран-участниц прошли по красной дорожке, продемонстрировав свои наряды. Накануне к украинцам обратился президент страны Петр Порошенко.


Фото: Reuters

Он пожелал украинцам почувствовать себя народными дипломатами в дни проведения песенного конкурса. Порошенко подчеркнул, что Украина значительно позже других стран присоединилась к этому конкурсу, но уже во второй раз принимает «Евровидение» у себя. По мнению президента, какая бы страна ни выиграла конкурс, он станет торжеством европейских ценностей, европейского единства и солидарности, сообщили в пресс-службе главы государства.

Белорусские участники Naviband. Фото: eurovision.tv

Илинка и Алекс Флоря из Румынии. Фото: Reuters

Конкурсант из Швеции Робин Бенгтссон. Фото: Reuters

Арцвик представит Армению. Фото: Reuters

Люси Джонс из Великобритании. Фото: Reuters

Украинские представители группа O.Torvald. Фото: Reuters

Исайя Файрбрейс из Австралии. Фото: Reuters

Представитель Италии Франческо Габбани. Фото: Reuters

Левина из Германии. Фото: Reuters


На церемонии открытия гостей приветствовали первая леди Украины Марина Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко. На концерте выступили Джамала, Олега Скрипка, группа «Друга рика», Руслана в сопровождении Национального оркестра народных инструментов Украины, передает 112.ua.

Видео: Youtube

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После чего на крыше КВЦ «Парковый» делегации 42-х стран торжественно подняли свои флаги, таким образом официально открыв "Евровидение-2017" в Киеве.


Фото: facebook.com/eurovision2017kyiv

Фото: facebook.com/eurovision2017kyiv
 
 
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В Киеве 7 мая прошла торжественная церемония открытия "Евровидения-2017". Делегации 42 стран-участниц прошли по красной дорожке, продемонстрировав свои наряды....

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