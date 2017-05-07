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С красной дорожкой и шарами. В Киеве торжественно открыли "Евровидение-2017"
08.05.2017 00:50 — Новости Культуры | Tut.by
В Киеве 7 мая прошла торжественная церемония открытия «Евровидения-2017». Делегации 42 стран-участниц прошли по красной дорожке, продемонстрировав свои наряды. Накануне к украинцам обратился президент страны Петр Порошенко.
Он пожелал украинцам почувствовать себя народными дипломатами в дни проведения песенного конкурса. Порошенко подчеркнул, что Украина значительно позже других стран присоединилась к этому конкурсу, но уже во второй раз принимает «Евровидение» у себя. По мнению президента, какая бы страна ни выиграла конкурс, он станет торжеством европейских ценностей, европейского единства и солидарности, сообщили в пресс-службе главы государства.
На церемонии открытия гостей приветствовали первая леди Украины Марина Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко. На концерте выступили Джамала, Олега Скрипка, группа «Друга рика», Руслана в сопровождении Национального оркестра народных инструментов Украины, передает 112.ua.
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После чего на крыше КВЦ «Парковый» делегации 42-х стран торжественно подняли свои флаги, таким образом официально открыв "Евровидение-2017" в Киеве.
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В Киеве 7 мая прошла торжественная церемония открытия "Евровидения-2017". Делегации 42 стран-участниц прошли по красной дорожке, продемонстрировав свои наряды....
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