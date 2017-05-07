В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так NaviBand на красной дорожке "Евровидения": десятки ответов на вопросы, автографов и селфи Музыканты прошли по красной ковровой дорожке, длина которой в нынешнем году составляет 265 м, а это своеобразный рекорд. Артем Лукьяненко и Ксения Жук отвечали на...

8 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Белорусская группа NaviBand, которая представит Беларусь на "Евровидении-2017", на красной дорожке во время церемонии открытия конкурса вечером 7 мая исполнила свою песню, ответила на многочисленные вопросы, раздала автографы и сфотографировалась с поклонниками, сообщает корреспондент БЕЛТА.Артем Лукьяненко и Ксения Жук отвечали на вопросы о конкурсной песне, о своих впечатлениях об организации шоу, делились предвкушением яркого праздника, до которого остались считанные дни.В беседе с корреспондентом БЕЛТА, например, артисты рассказали, что во время первой индивидуальной репетиции на сцене "Евровидения" испытывали волнение, но уже во второй выход чувствовали себя много комфортней. Они надеются, что во время выступления в полуфинале смогут достучаться до зрителей.Артем и Ксения старались не оставить без ответа ни один вопрос, хотя на многие им уже приходилось отвечать не единожды.А журналистов интересовала, кроме творческой стороны дела, и тема нарядов артистов, которые в буквальном смысле были яркими и заметными. Музыканты были в красном.Преодолев финишную линию, Артем и Ксения вместе с бэк-вокалистами и членами белорусской делегации отправились в конгрессно-выставочный центр, где проходила официальная церемония открытия "Евровидения-2017". Прежде чем попасть в зал, ребята поднялись на крышу, где запустили воздушный шар с флагом своей страны и автографами. Всего 42 шара (по числу участников конкурса) улетели вечером 7 мая в небо Киева. Праздник песни "Евровидение-2017" официально открыт.-0-Фото Геннадия Жинкова.-0-