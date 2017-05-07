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РЕПОРТАЖ: Открытие "Евровидения-2017": рекордно длинная красная дорожка и воздушные шары с флагами стран

08.05.2017 09:43 — Новости Культуры | БелТА  
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РЕПОРТАЖ: Открытие "Евровидения-2017": рекордно длинная красная дорожка и воздушные шары с флагами стран
NaviBand на красной ковровой дорожке
Открытие международного конкурса песни "Евровидение" - всегда волнительная составляющая сценария этого масштабного действа. В нынешнем году организаторы шоу в столице Украины Киеве постарались сделать церемонию открытия песенного форума яркой и незабываемой. Как это у них получилось - в репортаже корреспондентов БЕЛТА.Церемония прохода по красной дорожке в этот раз обрела небывалый размах: музыканты прошли ни много ни мало 265 м. Задумка организаторов сводилась к тому, чтобы представители 42 стран, прибывая по очереди, могли не спеша пройтись по ковру, даря улыбки, автографы, а также делая селфи с поклонниками. В итоге представители каждой страны двигались минут 40, отвечая на нескончаемые вопросы журналистов и фотографируясь с фанами. На рекордно длинной дорожке одновременно находились 12 стран. Музыкантам пришлось отвечать по многу раз на одни и те же вопросы, десятки раз петь свои песни. Артисты, кроме того, останавливались для интервью./Будет дополнено/.-0-
 
 
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Открытие международного конкурса песни "Евровидение" - всегда волнительная составляющая сценария этого масштабного действа. В нынешнем году организаторы шоу в...

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