NaviBand на красной ковровой дорожке

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так РЕПОРТАЖ: Открытие "Евровидения-2017": рекордно длинная красная дорожка и воздушные шары с флагами стран Открытие международного конкурса песни "Евровидение" - всегда волнительная составляющая сценария этого масштабного действа. В нынешнем году организаторы шоу в...

Церемония прохода по красной дорожке в этот раз обрела небывалый размах: музыканты прошли ни много ни мало 265 м. Задумка организаторов сводилась к тому, чтобы представители 42 стран, прибывая по очереди, могли не спеша пройтись по ковру, даря улыбки, автографы, а также делая селфи с поклонниками. В итоге представители каждой страны двигались минут 40, отвечая на нескончаемые вопросы журналистов и фотографируясь с фанами. На рекордно длинной дорожке одновременно находились 12 стран. Музыкантам пришлось отвечать по многу раз на одни и те же вопросы, десятки раз петь свои песни. Артисты, кроме того, останавливались для интервью./Будет дополнено/.-0-