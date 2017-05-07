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Две генеральные репетиции первого полуфинала "Евровидения" пройдут сегодня в Киеве

08.05.2017 09:40 — Новости Культуры | БелТА  
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8 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Две генеральные репетиции первого полуфинала международного конкурса песни "Евровидение-2017" пройдут сегодня в Киеве, сообщает корреспондент БЕЛТА.Первая репетиция состоится днем, ее смогут увидеть представители аккредитованной прессы. Вторая, вечерняя, будет доступна зрителям.Завтра, 9 мая, пройдет еще один дневной прогон, а уже вечером европейские зрители смогут выставить свои баллы конкурсантам из 18 стран. В нынешнем году в первом полуфинале 9 мая на сцену выйдут: 1. Швеция, 2. Грузия, 3. Австралия, 4. Албания, 5. Бельгия, 6. Черногория, 7. Финляндия, 8. Азербайджан, 9. Португалия, 10. Греция, 11. Польша, 12. Молдова, 13. Исландия, 14. Чехия, 15. Кипр, 16. Армения, 17. Словения, 18. Латвия.Второй полуфинал "Евровидения" состоится 11 мая, финал - 13 мая.Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый телеканал "Беларусь 24".-0-
 
 
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Первая репетиция состоится днем, ее смогут увидеть представители аккредитованной прессы. Вторая, вечерняя, будет доступна зрителям.

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