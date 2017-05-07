В кабинете архитектора Игоря Есьмана легко вообразить, как чувствовал себя Гулливер в стране лилипутов. Ветряная мельница, ткацкий станок, прялка. Выглядят, как игрушечные. Работают не хуже настоящих.





«Башню строил январь, февраль, март и кусочек апреля»

— Одно время увлекался воссозданием предметов быта, которыми пользовались наши предки, — показывает мастер «кросны», которые смотрятся, как игрушка из магазина «Детский мир». — Вычитал в интернете, как устроен ручной ткацкий станок. Довольно много времени ушло, чтобы разобраться. Сделал точь-в-точь такой, но маленький. Это не бутафория. Механизм рабочий. Я даже пару сантиметров полотна выткал.

Затем снимает с полки жернова, они умещаются на ладони:

— Во время войны зерно молол на таких, только настоящих.





Но мир полузабытых предметов и механизмов уже отработанная тема. Сегодня архитектор увлечен красотой Эйфелевой башни. Ее модель возвышается посреди комнаты и угрожает задеть светильник. Мастер поясняет, что это упрощенная, силуэтная версия, масштаб 1: 250.

— В действительности башня ажурная. Попробовал повторить этот сложный рисунок. Сделал фрагмент в масштабе 1:100, — рассказывает Игорь Иванович. — Во Франции не был, но уже лучше парижан знаю это произведение Эйфеля. Пересмотрел сотни фотографий в интернете, нашел чертежи. Как они красиво выполнены! Жалко стало, что информация пропадает в компьютере. Для себя создал книжечки-миниатюры — в одном экземпляре. На память об этой работе.

— В реальности Эйфелеву башню строили два года. А я — январь, февраль, март и кусочек апреля, — улыбается Игорь Иванович. — Так увлекся — только в третьем часу ночи спать шел. Не мог оторваться. И все думал-думал… Создать такое произведение в 1889 году — это подвиг!





На этих словах дверь приоткрылась и в комнату заглянула Лариса Александровна — жена Игоря Ивановича.

— Так и думала, что будет рассказывать про Эйфеля, а не про себя, — пошутила она и позвала пить чай.

Лариса Александровна и Игорь Иванович познакомились, когда учились в политехе (сегодня это БНТУ. — TUT.BY). Оба — архитекторы.





— С пониманием относитесь к увлечению мужа? Или приходится немного противостоять, чтобы квартира не превратилась в мастерскую?

— Когда живешь с человеком 60 лет, перевоспитывать его бесполезно. Я это уже через год после свадьбы поняла.

— Лучше подскажи, как заклепки на башне крепятся. Ты же там была, — переводит тему разговора Игорь Иванович.

— Вид на Марсово поле помню, а заклепки какие-то… — смеется Лариса Александровна. — Во Францию ездила в творческую командировку еще в советское время. Накануне вышел журнал «Архитектура СССР». И там был напечатан подробный рассказ о Париже. Но когда видишь все это своими глазами… Незабываемо!





Визитная карточка архитектора Игоря Есьмана — неординарное здание в Минске, которое сравнивают то с кораблем, то с самолетом. Это 15-й корпус БНТУ (пр. Независимости, 150), где находится архитектурный факультет.

Строительство велось в 1970-е годы. Но и сегодня здание смотрится футуристично.

— Студенты называют учебный корпус — «кораблик». Второе по популярности сравнение — с самолетом. Что ближе к истине?

— Когда шла стройка, рядом ничего не было — лесной массив, да кольцевая дорога. Понимал, что со стороны проспекта фасад будет в основном в тени. Место не солнечное. И чтобы здание смотрелось, нужно проработать силуэт. Сделать его выразительным. Но не думал ни про корабль, ни про самолет. Это абстрактная фигура, — поясняет архитектор Есьман.





Он и сегодня сожалеет, что удалось воплотить лишь часть замысла — один учебный корпус и общежитие. Планировалось построить студенческий городок. Это несколько учебных корпусов, общежития, библиотека, спортивный зал, бассейн, просторная столовая.

«Аэродром „Боровая“ — мое родное место»

На днях Игорю Ивановичу исполнилось 85 лет.

— Вы родились в Минске. Есть любимое здание?

— Детство прошло в Грушевке. Весной там особенно красиво было, когда яблони, груши, вишни цвели. Частные домики утопали в зелени. Если в центр собирались, говорили «пойдем в город». Помню, как останавливался у Дома правительства и подолгу рассматривал здание, так оно мне нравилось. Архитектура Лангбарда. Композиция очень сильная.

Хотя тогда, в школьные годы, Игорь Есьман еще не думал о профессии архитектора. Хотел стать летчиком.





— Занимался авиамоделированием во Дворце пионеров. Когда в седьмом классе учился, меня приняли в аэроклуб. Набор был с десятого класса, но для меня сделали исключение. Так что аэродром «Боровая» — мое родное место. Летал там.

Как память о том времени — модель самолета У-2, которую сделал из дерева. Но не тогда, в детстве, а сейчас, когда снова есть время на увлечения. Есьман занимается и художественной резьбой по камню, и дизайном марок, и архитектурным моделированием, и созданием миниатюрных книг, предметов быта. Словом — безостановочный творческий полет.

— Если что-то начинает делать — это всё… Приходится придумывать, как хотя бы на час поднять его со стула, — иронизирует Лариса Александровна.





— Все шкафы заставлены! И это не считая того, что на даче, — отвечает Игорь Иванович на мой вопрос, сколько экспонатов в его коллекции миниатюрных предметов.

Показывает деревянный диск вроде подставки под горячее. Удивляет неожиданным вопросом:

— Хулахуп крутить умеете?

Но вдруг — щелчок, и в руках мастера уже не диск, а гимнастический обруч. Покрутить не решаюсь — и без того небольшая комната заставлена дизайнерскими и архитектурными моделями и макетами из дерева и картона.

— Сделал этот обруч, когда внучка маленькая была. Сегодня она примерно вашего возраста, — рассказывает изобретатель. — Так вот, мы пошли гулять, взяли на улицу хулахуп. Понадобилось пару остановок проехать на троллейбусе. Как же неудобно с ним было! Тогда и придумал складной обруч, чтобы в сумку помещался.





— Ты лучше свою петлю покажи, — подсказывает Лариса Александровна.

В 1990-х архитектор Игорь Есьман придумал такую петлю, которая обеспечивает поворот навесной створки на 180 градусов в обе стороны. И получил патент на изобретение. Оно отмечено медалями и грамотами на трех международных выставках — в Женеве, Брюсселе и Франкфурте-на-Майне.

— Но на практике только у нас на даче удалось эти петли применить, — продолжает Лариса Александровна. — И в мебельных, и в межкомнатных дверях такие уже 30 лет исправно служат.

— Скорей бы тепло — откроем сезон, — говорит Игорь Иванович при упоминании о даче. — В городе всех работ не сделаешь. Основной инструмент — в нашем летнем домике. Там могу пылить, сколько хочу.





Игорь Есьман — архитектор, дизайнер, изобретатель. Автор проектов Минского государственного лингвистического университета на улице Захарова, учебного корпуса № 15 БНТУ, гостиницы «Орбита», станции метро «Пушкинская» (в составе авторского коллектива), жилых домов по Партизанскому проспекту, улице Романовская Слобода и других. Миниатюрные работы архитектора были показаны на выставках в Музее истории города Минска