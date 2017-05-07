В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Памятная монета к конкурсу "Евровидение-2017" войдет в обращение в Украине 11 мая На аверсе монеты на зеркальном фоне размещена стилизованная композиция: панорама Киева, на которой изображен Архистратиг Михаил. На реверсе монеты изображены...

8 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Памятную монету, посвященную конкурсу "Евровидение-2017" в Киеве, введет в обращение Национальный банк Украины 11 мая, сообщает корреспондент БЕЛТА.Информация о памятной монете номиналом 5 гривен размещена на официальном сайте банка. На аверсе монеты на зеркальном фоне размещена стилизованная композиция: панорама Киева, на которой изображен Архистратиг Михаил. На реверсе монеты изображены официальный слоган и логотип песенного конкурса "Евровидение-2017". Тираж памятной монеты - 40 тыс. штук. Для многих болельщиков конкурса монета станет своеобразным памятным сувениром.-0-