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Памятная монета к конкурсу "Евровидение-2017" войдет в обращение в Украине 11 мая

08.05.2017 12:12 — Новости Культуры | БелТА  
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8 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Памятную монету, посвященную конкурсу "Евровидение-2017" в Киеве, введет в обращение Национальный банк Украины 11 мая, сообщает корреспондент БЕЛТА.Информация о памятной монете номиналом 5 гривен размещена на официальном сайте банка. На аверсе монеты на зеркальном фоне размещена стилизованная композиция: панорама Киева, на которой изображен Архистратиг Михаил. На реверсе монеты изображены официальный слоган и логотип песенного конкурса "Евровидение-2017". Тираж памятной монеты - 40 тыс. штук. Для многих болельщиков конкурса монета станет своеобразным памятным сувениром.-0-
 
 
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На аверсе монеты на зеркальном фоне размещена стилизованная композиция: панорама Киева, на которой изображен Архистратиг Михаил. На реверсе монеты изображены...

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