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Не жалея себя: в Силичах прошла экстремальная гонка Bison Race
08.05.2017 13:05 — Новости Культуры | Tut.by
Проверить себя на прочность и показать другим на что ты способен смогли участники экстремальной гонки Bison Race, которая проходит в эти дни в Силичах. Мужчины и женщины преодолевали барьеры разной высоты, тягали мешки с песком, взлетали вверх и попробовали себя в роли шаолиньских монахов. Но самое сложное испытание досталось самым маленьким участникам — пройти полосу препятствий под сильным дождем. О том, как прошел первый день соревнования — смотрите в нашем фоторепортаже.
Гонка с препятствиями Bison Race проходит в десятый раз. По данным организаторов, в этот раз в ней примут участие около 1000 человек: 55% — из Беларуси, 44% — из России и 1% — из Украины. За три для соревнований участники проходят трассы разного уровня сложности и длины. 7 мая здесь состоялся элитный забег для мужчин и женщин: трасса длиной 7 километров включала 31 испытание. До финиша добрались только самые выносливые.
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Гонка с препятствиями Bison Race проходит в десятый раз. По данным организаторов, в этот раз в ней примут участие около 1000 человек: 55% - из Беларуси, 44% - из России и 1% - из...
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