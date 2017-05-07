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Не жалея себя: в Силичах прошла экстремальная гонка Bison Race

08.05.2017 13:05 — Новости Культуры | Tut.by  
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Проверить себя на прочность и показать другим на что ты способен смогли участники экстремальной гонки Bison Race, которая проходит в эти дни в Силичах. Мужчины и женщины преодолевали барьеры разной высоты, тягали мешки с песком, взлетали вверх и попробовали себя в роли шаолиньских монахов. Но самое сложное испытание досталось самым маленьким участникам — пройти полосу препятствий под сильным дождем. О том, как прошел первый день соревнования — смотрите в нашем фоторепортаже.


Участники преодолевают этап «Треугольники».

Гонка с препятствиями Bison Race проходит в десятый раз. По данным организаторов, в этот раз в ней примут участие около 1000 человек: 55% — из Беларуси, 44% — из России и 1% — из Украины. За три для соревнований участники проходят трассы разного уровня сложности и длины. 7 мая здесь состоялся элитный забег для мужчин и женщин: трасса длиной 7 километров включала 31 испытание. До финиша добрались только самые выносливые.


Участницы элитного забега проходят первое испытание гонки — огневую преграду.

Мужчина проходит этап «Задвижки».

Участник экстремальной гонки карабкается по вертикально натянутой сетке в лесу.

Мужчины преодолевают один из новых этапов — «Джунгли».

Участники бегут по трассе.

Мужчины преодолевают барьер на склоне холма.

Участник проходит испытание на этапе «Джунгли».

Мужчина преодолевает препятствие «Взлетная полоса».

Участники гонки выполняют упражнение «бурпи» перед старом.

Один из новых этапов гонки — «шаолиньский монах».

Родители помогают детям преодолевать барьер во время детского старта под дождем.

Девочка несет мешок с песком на одном из участков трассы.

Девушка проходит этап «Рукоход».

Дети под дождем ползут под сеткой во время детского старта.

Участник соревнования во время прохождения этапа «Лесенки».

Преодоление барьера высотой 2,5 метра.

Участники экстремального забега из Украины позируют со своими медалями.
 
 
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Гонка с препятствиями Bison Race проходит в десятый раз. По данным организаторов, в этот раз в ней примут участие около 1000 человек: 55% - из Беларуси, 44% - из России и 1% - из...

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