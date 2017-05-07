Концерты в традициях музыкальных салонов XVIII-XX веков пройдут в Лошицкой усадьбе

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В филиале Музея истории города Минска - Лошицкой усадьбе - 13, 20 и 27 мая будет представлена концертная программа "Майские музыкальные вечера", сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.Впервые в Минске будет исполнена серия концертов музыкальной программы "Майские музыкальные вечера" - "Весенняя серенада", "Музыка в белорусских усадьбах", "И жизнь, и слезы, и любовь". Более чем столетие спустя музыка белорусских, русских и европейских композиторов минувших эпох вновь зазвучит в бальном зале усадебного дома. Целью организаторов проекта является возрождение богатых традиций музыкальных салонов XVIII - начала XX века, популяризация классической музыки и музыкального наследия Беларуси.Первый из концертов - "Весенняя серенада" - состоится 13 мая, 20 мая будет представлена программа "Музыка в белорусских усадьбах", а 27 мая пройдет музыкальный вечер "И жизнь, и слезы, и любовь". На каждом из вечеров посетители смогут услышать вокальные и инструментальные композиции различных жанров и стилей в исполнении талантливых молодых музыкантов. Организаторы обещают удивить гостей оригинальной формой концертов, выбором репертуара и составом исполнителей.Начало концертов в Лошицком усадебно-парковом комплексе (проезд Чижевских, 8-2) в 19.00. Инициатором мероприятия выступили участники международного музыкального проекта Young Voices, концерты которых традиционно проходят в музеях, дворцах и замках Беларуси.-0-
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