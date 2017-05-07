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Букмекеры отдают уверенную победу на "Евровидении-2017" Италии

08.05.2017 18:07 — Новости Культуры | БелТА  
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8 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Букмекеры прочат уверенную победу на "Евровидении-2017" Италии, сообщает корреспондент БЕЛТА.Лавры победителя "Евровидения-2017" букмекерские конторы харизматичному 35-летнему Франческо Габбани отдают с первых дней. Тройка финалистов конкурса сегодня включает Италию, Португалию и Швецию, хотя немногим ранее на второй строчке долго держался самый юный исполнитель - 17-летний Кристиан Костов из Болгарии. Теперь в финальной таблице он на четвертой позиции. Третье место в финале "Евровидения-2017" букмекеры отдают Швеции. Робин Бенгтссон занимает эту строчку с момента объявления ставок. За день до начала песенного состязания букмекеры видят в числе 10 лучших в финале на 5-й позиции Армению, затем Румынию, 7-е место отдают Азербайджану, 8-е Нидерландам. Закроют десятку финалистов Великобритания и Дания.К слову, Беларуси букмекеры предсказывают выход в финал.-0-
 
 
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Лавры победителя "Евровидения-2017" букмекерские конторы харизматичному 35-летнему Франческо Габбани отдают с первых дней. Тройка финалистов конкурса сегодня...

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