В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Конкурсная песня NaviBand прозвучала в евродеревне Артем Лукьяненко и Ксения Жук сегодня вечером выступили перед поклонниками музыкального конкурса "Евровидение", киевлянами и гостями украинской столицы, которые...

8 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Конкурсная песня NaviBand прозвучала в евродеревне, сообщает корреспондент БЕЛТА.Артем Лукьяненко и Ксения Жук сегодня вечером выступили перед поклонниками музыкального конкурса "Евровидение", киевлянами и гостями украинской столицы, которые собрались в евродеревне. Здесь многолюдно, праздничный вечер располагает к такому приятному времяпрепровождению. Исполнители из Беларуси спели для киевлян песню из своего репертуара "Бяжы" и конкурсную "Гісторыю майго жыцця". Если первую композицию музыкантов слушали внимательно, то вторую подхватили. После исполнения артисты пообщались с киевлянами, которые высказали одобрение и поддержку. В Киеве в эти дни много поклонников конкурса "Евровидение" и группы NaviBand из Беларуси. Нынешним вечером поддержать музыкантов пришел Саша Миненок - представитель страны на детском конкурсе "Евровидение-2016".Евродеревня разместилась на центральной улице Киева Крещатике. Это самая большая фан-зона в истории "Евровидения". Движение в дни проведения конкурса в этой части Крещатика лишь пешеходное. Вход в евродеревню свободный с 12.00 до 22.00, в дни проведения полуфиналов и финала - до окончания шоу. Здесь проходят выступления украинских музыкантов и зарубежных артистов, здесь же будет возможность увидеть трансляцию конкурсных концертов на большом экране.-0-