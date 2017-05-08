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Конкурсная песня NaviBand прозвучала в евродеревне

08.05.2017 22:37 — Новости Культуры | БелТА  
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Конкурсная песня NaviBand прозвучала в евродеревне
8 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Конкурсная песня NaviBand прозвучала в евродеревне, сообщает корреспондент БЕЛТА.Артем Лукьяненко и Ксения Жук вечером 8 мая выступили перед поклонниками музыкального конкурса "Евровидение", киевлянами и гостями украинской столицы, которые собрались в евродеревне. Белорусы исполнили для киевлян песню из своего репертуара "Бяжы" и конкурсную "Гісторыю майго жыцця". Первую композицию музыкантов слушали внимательно, а вторую подхватили. После выступления артисты пообщались с киевлянами, которые высказали поддержку. В Киеве в эти дни много поклонников конкурса "Евровидение" и группы NaviBand из Беларуси. Поддержать музыкантов накануне вечером пришел и Саша Миненок - представитель страны на детском конкурсе "Евровидение-2016".Евродеревня разместилась на центральной улице Киева Крещатике. Это самая большая фан-зона в истории "Евровидения". Движение в дни проведения конкурса в этой части Крещатика лишь пешеходное. Вход в евродеревню свободный с 12.00 до 22.00, в дни проведения полуфиналов и финала - до окончания шоу. Здесь проходят выступления украинских музыкантов и зарубежных артистов, здесь же будет возможность увидеть трансляцию конкурсных концертов на большом экране.-0-
 
 
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Артем Лукьяненко и Ксения Жук вечером 8 мая выступили перед поклонниками музыкального конкурса "Евровидение", киевлянами и гостями украинской столицы, которые...

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