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Первый полуфинал "Евровидения-2017" пройдет вечером в Киеве
09.05.2017 00:06 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мая – Sputnik. Первый полуфинал конкурса песни "Евровидение-2017" состоится вечером 9 мая в Киеве.
"Евровидение" – популярный европейский песенный конкурс, который проходит с 1957 года. В шоу 2017-го участие примут представители 62 стран.
В рамках "Евровидения" проходят три основных шоу: два полуфинала и финал. Первый полуфинал конкурса пройдет уже в этот вторник 9 мая – за право выйти в финал сразятся артисты из 18 стран мира. Порядок выступлений у артистов следующий.
1. Швеция: Робин Бенгтссон – I can’t Go On
2. Грузия: Тамара Гачечиладзе – Keep The Faith
3. Австралия: Исайя Фаербрейс – Don’t Come Easy
4. Албания: Линдита – World
5. Бельгия: Бланш – City Lights
6. Черногория: Славко Калезич – Space
7. Финляндия: Норма Джон – Blackbird
8. Азербайджан: Диана Гаджиева – Skeletons
9. Португалия: Сальвадор Собрал – Amar Pelos Dois
10. Греция: Деми – This is Love
11. Польша: Кася Мось – Flashlight
12. Молдова: Sunstroke Project – Hey Mamma
13. Исландия: Свала – Paper
14. Чехия: Мартина Барта – My Turn
15. Кипр: Ховиг – Gravity
16. Армения: Арцвик – Fly With Me
17. Словения: Омар Набер – On My Way
18. Латвия: Triana Park – Line
Лидерами первого полуфинала по версии букмекеров являются артисты из Швеции, Португалии, Армении и Азербайджана. Меньше всего шансов на выход в финал у представительницы Чехии.
Смотреть первый полуфинал "Евровидения-2017" можно будет по белорусским телеканалам "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также на официальном сайте конкурса. Второй полуфинал шоу с участием Беларуси состоится 11 мая, финал – 13 мая.
"Евровидение" – без России
Подготовка к конкурсу "Евровидение-2017" сопровождалась скандалом из-за отказа допустить российскую конкурсантку Юлию Самойлову.
Служба безопасности Украины на три года запретила певице въезд в страну после выступлений в Крыму, который Киев до сих пор считает своей территорией. Европейский вещательный союз (EBU) предложил России транслировать выступление певицы через спутник или сменить конкурсанта, на что Москва ответила отказом.
В итоге Европейский вещательный союз заявил, что Россия не будет участвовать в конкурсе, а Первый канал принял решение отказаться от трансляции "Евровидения – 2017".
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За право выйти в финал шоу сразятся артисты из 18 стран, букмекеры делают ставки на артистов из Швеции, Армении и Португалии.
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