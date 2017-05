МИНСК, 9 мая – Sputnik. Первый полуфинал конкурса песни "Евровидение-2017" состоится вечером 9 мая в Киеве.

"Евровидение" – популярный европейский песенный конкурс, который проходит с 1957 года. В шоу 2017-го участие примут представители 62 стран.

В рамках "Евровидения" проходят три основных шоу: два полуфинала и финал. Первый полуфинал конкурса пройдет уже в этот вторник 9 мая – за право выйти в финал сразятся артисты из 18 стран мира. Порядок выступлений у артистов следующий.

1. Швеция: Робин Бенгтссон – I can’t Go On

2. Грузия: Тамара Гачечиладзе – Keep The Faith

3. Австралия: Исайя Фаербрейс – Don’t Come Easy

4. Албания: Линдита – World

5. Бельгия: Бланш – City Lights

6. Черногория: Славко Калезич – Space

7. Финляндия: Норма Джон – Blackbird

8. Азербайджан: Диана Гаджиева – Skeletons

9. Португалия: Сальвадор Собрал – Amar Pelos Dois

10. Греция: Деми – This is Love

11. Польша: Кася Мось – Flashlight

12. Молдова: Sunstroke Project – Hey Mamma

13. Исландия: Свала – Paper

14. Чехия: Мартина Барта – My Turn

15. Кипр: Ховиг – Gravity

16. Армения: Арцвик – Fly With Me

17. Словения: Омар Набер – On My Way

18. Латвия: Triana Park – Line

Лидерами первого полуфинала по версии букмекеров являются артисты из Швеции, Португалии, Армении и Азербайджана. Меньше всего шансов на выход в финал у представительницы Чехии.

Смотреть первый полуфинал "Евровидения-2017" можно будет по белорусским телеканалам "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также на официальном сайте конкурса. Второй полуфинал шоу с участием Беларуси состоится 11 мая, финал – 13 мая.

"Евровидение" – без России

Подготовка к конкурсу "Евровидение-2017" сопровождалась скандалом из-за отказа допустить российскую конкурсантку Юлию Самойлову.

Служба безопасности Украины на три года запретила певице въезд в страну после выступлений в Крыму, который Киев до сих пор считает своей территорией. Европейский вещательный союз (EBU) предложил России транслировать выступление певицы через спутник или сменить конкурсанта, на что Москва ответила отказом.

В итоге Европейский вещательный союз заявил, что Россия не будет участвовать в конкурсе, а Первый канал принял решение отказаться от трансляции "Евровидения – 2017".