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Лучшие друзья девушек. Сможете ли вы угадать точную стоимость бриллиантов

09.05.2017 11:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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«Лучшие друзья девушек — это бриллианты», утверждала Мэрилин Монро. Любовь проходит, акции обесцениваются, недвижимость ветшает. А вот бриллианты всегда остаются в цене. Самые известные и красивые из них, да еще и с интересной историей, покупают за миллионы долларов. Предлагаем оценить стоимость самых дорогих бриллиантов, когда-либо уходивших с молотка.

 
 
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Предлагаем оценить стоимость самых дорогих бриллиантов, когда-либо уходивших с молотка.

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