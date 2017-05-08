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Лучшие друзья девушек. Сможете ли вы угадать точную стоимость бриллиантов
09.05.2017 11:00 — Новости Культуры | Tut.by
«Лучшие друзья девушек — это бриллианты», утверждала Мэрилин Монро. Любовь проходит, акции обесцениваются, недвижимость ветшает. А вот бриллианты всегда остаются в цене. Самые известные и красивые из них, да еще и с интересной историей, покупают за миллионы долларов. Предлагаем оценить стоимость самых дорогих бриллиантов, когда-либо уходивших с молотка.
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Предлагаем оценить стоимость самых дорогих бриллиантов, когда-либо уходивших с молотка.
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