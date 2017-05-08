«Лучшие друзья девушек — это бриллианты», утверждала Мэрилин Монро. Любовь проходит, акции обесцениваются, недвижимость ветшает. А вот бриллианты всегда остаются в цене. Самые известные и красивые из них, да еще и с интересной историей, покупают за миллионы долларов. Предлагаем оценить стоимость самых дорогих бриллиантов, когда-либо уходивших с молотка.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лучшие друзья девушек. Сможете ли вы угадать точную стоимость бриллиантов Предлагаем оценить стоимость самых дорогих бриллиантов, когда-либо уходивших с молотка.