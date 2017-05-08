В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так РЕПОРТАЖ: Репетиция первого полуфинала "Евровидения-2017": первые симпатии Представители аккредитованной на международном конкурсе песни "Евровидение" прессы становятся первыми зрителями выступлений артистов.

Первый полуфинал откроет Швеция. О перспективах Робина Бенгтссона говорят букмекерские прогнозы: его видят в финале не третьем месте. Для журналистов он также явный фаворит.О певице из Грузии Тамаре Гачечиладзе тоже можно уверенно сказать, что она будущий финалист. Сильная песня и голос, номер в красно-белом световом оформлении. Песню еще одного исполнителя европейский зритель, очевидно, захочет услышать и в финале. Артист из Австралии Исайя очень молод, хорош собой и трогателен. В течение трех минут звучания песни на зрителей не раз взглянут глаза Исайи с большого экрана. А в конце песни на сцене прольются золотой водопад и фонтаны.Бельгийскую исполнительницу Бланш зрители, наверняка, услышат дважды. Ее песня нравится, хотя, может, и не сразу.Мужчина в образе - с длинной косой и в юбке - Славка Калезич из Черногории. Юбку Славка потом сбросит и останется танцевать в блестящих лосинах. Представители Финляндии дуэт Norma John сорвал аплодисменты. Красивая песня о расставании, о чувствах, когда каждая мелочь напоминает о прошлом. Дуэт создали два давних друга-музыканта. На сцене Леена Тирронен поет, а клавишник Ласе Пиирайнен за роялем. Стильный номер.Диана Гаджиева из Азербайджана, или Dihaj, поет на фоне исписанной мелом стены. На сцене в компании с ней "черная лошадка". Со слов Дианы, она хочет показать, что не имеет значения, насколько человек альтернативен, он может быть услышан аудиторией всего мира. Когда звучит песня португальского исполнителя Сальвадора Собрала, возникают ассоциации с черно-белым старым кино. Написала ее сестра Сальвадора Луиза, известный автор и исполнитель. Простенькая песенка сорвала бурные аплодисменты прессы. Не далее как вчера эту песню букмекеры вывели в лидеры - ее видят второй в финале "Евровидения".Молдову представляет SunStroke Project. Заводную песню "Hey, Mamma!" исполняют три музыканта. Зрители увидят перфоманс - три девушки на сцене перевоплощаются в невест. Арцвик из Армении училась на психолога-логопеда и успела поработать администратором в салоне красоты, менеджером в сфере туризма, но однажды определилась, что ее будущее только в музыке. Ведь она поет с самого детства. И вот теперь девушка в претендентах на выход в финал "Евровидения". Поп-рок-группа Triana Park из Латвии - один из музыкальных феноменов Балтии. Артисты рассказывают, что песня не была написана специально к "Евровидению" и никто сначала не предполагал для нее такого будущего. В первом полуфинале прозвучат также песни Албании, Исландии, Чехии, Польши, Кипра, Словении. И уже сегодня вечером для представителей десяти стран праздник продолжится пресс-конференцией, на которой артисты поделятся эмоциями после объявления их финалистами "Евровидения".Фото Геннадия ЖИНКОВА,БЕЛТА.-0-