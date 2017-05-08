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"Что это за валюта?". Звезде покера продали 65 тысяч старых белорусских рублей за 200 евро
09.05.2017 11:23 — Новости Культуры | Tut.by
Чемпион по покеру из США Рэнди Лью обменял в Будапеште 200 евро на 65 тысяч неденоминированных белорусских рублей. Об этом американец
"Кто-нибудь знает, что это за валюта? Я обменял 200 евро на это у хорошо одетого 70-летнего мужчины на улицах Будапешта", подписал свой снимок игрок в покер.
65 000 тысяч неденоминированных рублей, которые получил Рэнди Лью, — это 6,5 новых белорусских рублей. За эту сумму в Беларуси можно купить 3 евро. За 200 евро в нашей стране дают 414,5 рубля, или 4,145 миллиона неденоминированных рублей.
Напомним, "тысячи" и "миллионы" вышли из обращения в Беларуси после
Рэнди Лью — известный игрок в покер. В 2007 году он добился самого высокого вип-статуса на Pokerstars и в дальнейшем подтверждал его каждый год. В 2009 году его сумма выигрышей за карьеру достигла 1 миллиона долларов. В 2012 году Рэнди Лью установил рекорд Гиннеса, играя в онлайн-покер.
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Чемпион по покеру из США Рэнди Лью обменял в Будапеште 200 евро на 65 тысяч неденоминированных белорусских рублей. Об этом американец рассказал в своем Instagram.
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