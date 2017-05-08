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"Что это за валюта?". Звезде покера продали 65 тысяч старых белорусских рублей за 200 евро

09.05.2017 11:23 — Новости Культуры | Tut.by  
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Чемпион по покеру из США Рэнди Лью обменял в Будапеште 200 евро на 65 тысяч неденоминированных белорусских рублей. Об этом американец рассказал в своем Instagram.

"Кто-нибудь знает, что это за валюта? Я обменял 200 евро на это у хорошо одетого 70-летнего мужчины на улицах Будапешта", подписал свой снимок игрок в покер.

65 000 тысяч неденоминированных рублей, которые получил Рэнди Лью, — это 6,5 новых белорусских рублей. За эту сумму в Беларуси можно купить 3 евро. За 200 евро в нашей стране дают 414,5 рубля, или 4,145 миллиона неденоминированных рублей.

Напомним, "тысячи" и "миллионы" вышли из обращения в Беларуси после деноминации 2016 года, когда у рублей отрезали четыре ноля. Деньгами старого образца можно было рассчитываться до 31 декабря 2016 года. Сейчас старые рубли можно обменять на новые в банках и Нацбанке, а с 2022 года они станут просто сувенирами.

Рэнди Лью — известный игрок в покер. В 2007 году он добился самого высокого вип-статуса на Pokerstars и в дальнейшем подтверждал его каждый год. В 2009 году его сумма выигрышей за карьеру достигла 1 миллиона долларов. В 2012 году Рэнди Лью установил рекорд Гиннеса, играя в онлайн-покер.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Чемпион по покеру из США Рэнди Лью обменял в Будапеште 200 евро на 65 тысяч неденоминированных белорусских рублей. Об этом американец рассказал в своем Instagram.

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